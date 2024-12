Une ado dans l’espace

Un livre d’aventures pour adolescents écrit par une ingénieure en aérospatiale, c’est plutôt improbable. Mais nous avons la preuve que c’est possible dans Najma dans les étoiles, le livre écrit par Farah Alibay et illustré par Jeremy Tabor et publié récemment aux Éditions Petit Homme, dans un agréable format de 24 centimètres par 17.

L’histoire est simple et tout à fait improbable. Dans un futur pas si lointain, Najma, une jeune fille âgée de 13 ans, frustrée par de multiples échecs à l’examen d’entrée de l’Académie des pilotes, décide de fuguer en prenant le large à bord de la vieille navette spatiale poussiéreuse de ses parents. Accompagnée par une intelligence artificielle qui doit l’avoir à l’œil durant une longue mission de ses parents, elle part à l’aventure et voyage aux confins de la galaxie.

Elle découvrira, oh chanceuse!, plusieurs exoplanètes habitées et ramènera même un compagnon de voyage: un arbre extraterrestre trop jeune pour avoir pris racine.

Au-delà du livre d’aventures, Najma dans les étoiles est aussi un livre d’introduction à l’astronomie. En effet, plusieurs notions, telles que la radiation solaire, les exoplanètes, les engins ioniques ou encore les super géantes rouges, sont expliquées au fil du récit, dans des exergues colorés.

Tout l’ouvrage est porteur de valeurs positives comme l’acceptation de soi, l’amitié, le respect de l’autre et le respect de l’environnement. L’écriture est bien adaptée au public visé et les illustrations présentent une belle richesse, tout en laissant une bonne place à l’imagination.

Quant à savoir si une jeune héroïne aux cheveux rouges, plutôt solitaire et ayant pour passion l’exploration spatiale, est un reflet de l’auteure du livre… on peut toujours poser la question à la principale intéressée.