Créer un site internet : quatre erreurs à éviter

Que ce soit pour promouvoir une activité ou communiquer sur un blog, les sites internet constituent une solution actuelle et fiable. Dès que vous songez à créer le vôtre, il vous faut choisir une bonne thématique et miser sur des graphismes convaincants. Voici quatre erreurs à éviter lors de la conception d’une plateforme en ligne.

Ne pas choisir un thème spécialisé

La création site internet convaincant et accrocheur débute généralement par le choix d’un thème. Dans l’idéal, votre plateforme doit être spécialisée. Cela rassure les internautes, en plus de favoriser un bon référencement sur les moteurs de recherche. Pensez donc à choisir un thème en lien avec votre activité professionnelle, vos hobbies ou vos centres d’intérêt. S’il s’agit d’un site d’entreprise, cette étape est souvent aisée : il vous suffit de communiquer sur les produits, services ou actions de votre société.

Pour un blog, misez plutôt sur des sujets qui touchent le public : vos voyages, vos dernières lectures, votre quotidien, votre opinion sur des faits de société ou vos expériences personnelles. Dans tous les cas, les thématiques sont très variées : site de crèche, d’association, de mariage, de photographie, de mode, de coiffure, de décoration intérieure, d’événementiel, de restauration ou de fleuriste, par exemple.

Négliger l’architecture technique

Une fois que vous avez choisi votre thème, vient ensuite l’étape de la conception technique, c’est-à-dire, la création de l’architecture. Il s’agit d’agencer tous les éléments fonctionnels permettant aux internautes de se rendre sur la plateforme, d’afficher ses pages et de naviguer entre plusieurs sections. Cette architecture doit être soigneusement pensée, car elle agit à la fois sur la rapidité d’affichage et la gestion des bugs. Si la plateforme ne repose pas sur une base technique fiable, elle risque d’être trop lente et d’afficher trop souvent des messages d’erreur. Or, cela décourage les internautes, qui préfèrent alors s’orienter vers un site plus fonctionnel.

Minimiser l’impact des contenus

Si vous décidez de créer un site internet dédié aux médias ou au commerce, il vous faut l’alimenter avec des contenus intéressants et pertinents. Les contenus sont importants pour deux raisons. D’abord, ils témoignent de votre expertise, ce qui rassure les internautes et les encourage à commander vos produits ou à réserver vos services. En outre, ces contenus contribuent au référencement naturel en vous aidant à mieux vous positionner sur les moteurs de recherche. Chaque fois que les internautes effectuent une recherche en lien avec votre thème, le moteur les incite à se diriger vers votre plateforme, ce qui signifie de meilleures ventes et une augmentation de votre chiffre d’affaires.

Choisir des éléments graphiques inappropriés

Le choix des graphismes est déterminant dans la création d’une plateforme en ligne . En effet, dès le premier contact, votre site doit retenir l’attention et séduire les internautes. Ces derniers sont très critiques, car ils visitent plusieurs plateformes quotidiennement. Une mauvaise association de couleurs ou des images mal agencées peuvent freiner leur enthousiasme et les pousser à abandonner la navigation.