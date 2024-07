Hippolyte dans Le Bibliothécaire: un homme qui sait tout faire

Bibliothécaire, c’est à la fois le nom du spectacle de l’artiste Hippolyte, présenté dans le cadre de Montréal complètement cirque, mais aussi le métier de ce personnage un peu trop passionné de livres pour son propre bien.

Il est bibliothécaire, donc, et son métier consiste à ranger les livres dans les rayonnages, à les réparer éventuellement et à nettoyer l’espace de lecture pour finalement accueillir les usagers dans cet espace dédié au livre. Mais il est un peu maladroit et surtout très, peut-être trop, intéressé par ce que contiennent les livres qui se présentent sous sa main, si bien qu’il est pris par leur lecture et oublie ce pour quoi il est employé. Encore qu’il soit aussi un employé modèle dans la mesure ou chaque livre est important pour lui et qu’il les traite tous comme s’ils étaient ses bébés.

Hippolyte est un artiste de cirque multidisciplinaire. Acrobate, jongleur, musicien, danseur, il excelle au diabolo ou au mas chinois et il est en plus un extraordinaire clown qui, dès son entrée en scène, subjugue les enfants dès leur plus jeune âge. Sans même les solliciter explicitement, voilà que tous se mettent à lui souffler les mots dont il ne se souvient pas et rient aux éclats à chacune de ses manières de faire. Quand il échoue à terminer une tâche et qu’il s’exclame, à la fois désolé et amusé, « tant pis », l’expression devient vite un refrain repris spontanément par le chœur du jeune public.

Et l’énergie d’Hippolyte est sans limite. Dans ce spectacle solo qui dure 50 minutes, mais passe en un éclair, l’artiste entraine le public dans plusieurs univers totalement différents. Il se transforme en agent secret qui accepte une mission difficile dans un pays lointain, en amoureux qui tente de séduire une jeune fille indifférente à ses charmes dans une piscine publique et en différents singes sortis d’une encyclopédie animale. Pour ce faire, il a besoin de sauter, de danser, de jouer de la musique à coup de percussions et de bruitages incroyables dont il a le secret, et de changer de costumes.

Dès la première scène, celle où il arrive sur son lieu de travail, les efforts surhumains qu’il déploie pour retirer son imperméable suffisent à conquérir la salle qui – jusqu’à la fin du spectacle – ne cesse de le suivre par leurs rires pour les adultes ou par leur participation pour les enfants.

Le Bibliothécaire, proposé dans le cadre du Festival Montréal complètement cirque, est un très beau moment de cirque à s’offrir et à offrir aux enfants. Plusieurs arts circassiens sont magnifiquement réalisés par un seul artiste talentueux, et cela dans un univers où les livres sont mis en vedette comme objets extraordinaires d’évasion, ce qu’ils sont assurément.

Le Bibliothécaire

Le Gros orteil

Avec: Hippolyte

Mise en scène: Marie-Hélène D’Amours, Hippolyte

Costumes: Elizabeth Cognard

Musique: Hippolyte, Sylvaine Arnaud, Damien Ropars

Du 5 au 14 juillet 2024 à l’Espace Saint-Denis, à Montréal