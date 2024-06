L’intelligence artificielle pour concevoir des rues plus sécuritaires

La plupart des gens utilisent Google Street View pour trouver leur chemin. Le Dr Quynh Nguyen, un épidémiologiste et un statisticien de l’Université du Maryland, s’en sert pour trouver des endroits où nos déplacements pourraient prendre fin de façon brutale (et funeste). Ce chercheur a ainsi utilisé l’IA pour identifier des éléments environnementaux ayant un impact sur les collisions impliquant des voitures, mais aussi des cyclistes, et même les incidents touchant les piétons.

Les résultats de ces travaux sont publiés dans le British Medical Journal of Injury Prevention.

« Les accidents de voiture sont maintenant la principale cause de décès chez les jeunes âgés de 5 à 29 ans. Il est donc crucial de comprendre comment l’environnement physique peut accroître ou diminuer le nombre de collisions mortelles, et quelles communautés sont les plus affectées par cette situation », a indiqué le Dr Nguyen.

En compagnie de collègues, ce chercheur a utilisé Google Street View, afin de déterminer la relation entre les accidents de voitures et l’environnement bâti dans les lieux où se produisent les collisions. En utilisant la cartographie virtuelle, l’équipe de scientifiques a examiné des structures routières spécifiques, comme les lampadaires ou les plantes, à l’échelle des États-Unis.

« Puisque nous pouvions intégrer une telle quantité de données provenant de Google Street View et couvrant le territoire américain, nous avons obtenu des résultats précis à propos des éléments bâtis qui ont un impact sur les accidents de voitures. Il était clair que les endroits possédant davantage de verdure, de lampadaires, de routes à une seule voie et de trottoirs étaient liés à moins de collisions mortelles », a encore déclaré le Dr Nguyen.

Ainsi, ce sont les trottoirs qui ont l’impact le plus marqué sur la réduction du nombre d’accidents. Lorsque des routes étaient bordées par ces bandes de béton, on y recensait 70% moins de collisions. Quant aux routes à une seule voie, généralement en milieu rural, la baisse du nombre d’accidents atteignait 50%.

Pour les piétons et les cyclistes, les lampadaires et les panneaux d’arrêt offraient davantage de sécurité. À l’opposé, les sites avec des chantiers de construction routière entraînaient une hausse du nombre d’accidents de voiture.

« Plusieurs des problèmes auxquels sont confrontés les communautés, en matière de santé publique, sont solvables », soutient Xiaohe Yue, analyste de données et coauteur de l’étude.

« Les technologies émergentes et l’accès à d’importantes sources de données ont aidé à trouver des solutions à certains des problèmes de santé publique qui affectent les populations. »

Les chercheurs disent espérer que leurs conclusions permettront d’améliorer les politiques publiques en matière de transport et d’infrastructures, en offrant des options ayant fait leurs preuves, histoire que les décideurs améliorent la sécurité routière pour les conducteurs, mais aussi pour les piétons et les cyclistes.

« Nous souhaitons que notre travail mènera les urbanistes et les entrepreneurs à tenir plus étroitement compte de l’environnement bâti, et donc concevoir des rues et des communautés plus sécuritaires », a déclaré Heran Mane, coautrice de l’étude.