Dérive de nuit, une histoire planante de départ pour le lointain

Conte, théâtre, musique, vidéo, performance, chant, arts visuels, installation… Une narratrice nous raconte l’histoire d’une femme – on ne sait pas son nom, c’est peut-être elle – qui part le plus loin possible dans l’espoir de se retrouver. Comment avec délicatesse faire ressentir la mer, le vent, les sentiers, l’inconnu, les rencontres avec ce qu’on trouve par hasard, ces rencontres qui nous transforment?

Avec Dérive de nuit, la compagnie Système Kangourou propose un spectacle tout public (pour adultes et enfants à partir de 9 ans) qui plus qu’à une pièce de théâtre, s’apparente à une expérience sensorielle, visuelle, auditive et presque olfactive, grâce à cette tisane parfumée proposée à certains des spectateurs de la salle.

Une femme perdue et qui pense avoir tout perdu s’embarque sur un navire pour l’île d’Anticosti. Elle n’a rien d’autre à faire qu’à observer son environnement : le chargement du navire, les blocs de glace à travers lesquels il chemine, la cabine austère où elle va dormir pendant le voyage. Puis l’arrivée, la plage immense, les rares maisons dispersées, les pierres et les sentiers. Elle observe et ressent l’environnement tout en se rendant disponible à toutes sortes de rencontres…

Quatre artistes interviennent dans ce spectacle qui nécessite un énorme appareillage de caméras, matériel de peinture et de dessin, instruments de musique, consoles et ordinateurs, poulies et bloc de glace qui fond lentement, à la vitesse de ce spectacle planant.

Il y a Claudine la narratrice, peut-être aussi protagoniste de l’histoire, Karine qui – comme les trois autres – répond à ses questions et qui chante en interprétant le rôle de toutes sortes de vents; Julie qui peint et dessine les humeurs sur les photos et courts films qui défilent sur le grand écran en fond de scène et enfin Fred qui avec sa musique imagine les paysages dont les sentiers qu’incarne aussi Claudine…

Chaque artiste tient plusieurs rôles et pas forcément celui de personnages.

De vraies personnes, on en rencontre aussi dans la narration et dans les photographies et vidéos. Ce sont des figures inattendues qui, comme l’ensemble du spectacle, possèdent un énorme potentiel poétique.

Dérive de nuit

Une création de Système Kangourou

Librement inspiré du film Bermudes (nord) de Claire Legendre

Écriture scénique : Anne-Marie Guilmaine, en collaboration avec les performeur·euse·s

Performeuse, dans le rôle des sentiers : Claudine Robillard

Musicien, dans le rôle des paysages : Frédéric Auger

Chanteuse, dans le rôle des vents : Karine Sauvé

Plasticienne, dans le rôle des humeurs : Julie Vallée-Léger

Du 7 au 10 novembre 2023 au théâtre La Chapelle, à Montréal