Une édition 30ème anniversaire pour The Fugitive

Inspiré de la très populaire série télévisée du même nom, The Fugitive est sorti dans les salles de cinéma il y a exactement 30 ans, et pour souligner l’occasion, le film mettant en vedette Harrison Ford et Tommy Lee Jones est maintenant disponible dans une version remastérisée en 4K.

Revenant chez lui après une urgence au bloc opératoire, le docteur Richard Kimble tombe nez à nez avec un homme dans son appartement de Chicago. Avant que l’intrus ne prenne la fuite, il découvre, lors d’une courte, mais intense altercation, que l’agresseur est un manchot portant une prothèse. Il trouve ensuite le cadavre de son épouse. Comme ses empreintes digitales se trouvent sur l’arme du crime et qu’il est le seul bénéficiaire de sa généreuse police d’assurance, les policiers font du mari leur principal suspect.

Il est accusé, et au terme d’un procès pour meurtre, est trouvé coupable et condamné à mort. Lors de son transfert au pénitencier, ses codétenus tentent de s’échapper. L’autobus qui les transporte dérape et s’écrase sur une voie ferrée. Juste avant que le train ne le percute, Richard Kimble parvient à s’échapper de la carcasse du véhicule. Il se retrouve dès lors en fuite et poursuivi par les forces de l’ordre de l’État de l’Illinois pour un crime qu’il n’a pourtant pas commis. Réussira-t-il à échapper à leur vigilance, tout en trouvant des indices qui pourront prouver son innocence?

Bien qu’il soit paru il y a déjà trois décennies, The Fugitive a très bien vieilli, et si ce n’était des vieux ordinateurs et de l’absence de téléphones intelligents à l’écran, on pourrait même croire qu’il s’agit d’une production contemporaine.

L’œuvre baigne dans la culture des années 1990 et le cynisme ambiant de l’époque envers les institutions, dans ce cas précis la police, qui bâcle l’enquête parce que leur idée est faite d’avance, ou l’industrie pharmaceutique, prête à tout pour obtenir l’approbation d’un médicament potentiellement très lucratif, mais ces thèmes résonnent encore aujourd’hui.

L’horreur de se voir condamné pour un crime dont on est innocent (de surcroît le meurtre de la personne que l’on aime) demeure aussi d’actualité. Si le scénario se résumait à une simple chasse à l’homme de deux heures, le long-métrage serait probablement tombé dans l’oubli, mais le fait qu’un complot beaucoup plus vaste se révèle à mesure que l’intrigue progresse est sans doute l’élément lui ayant donné un statut culte.

The Fugitive nous replonge à l’époque où, avant l’omniprésence des effets par ordinateur, les cinéastes devaient faire preuve d’inventivité. Le réalisateur Andrew Davis filme aussi bien les scènes d’action et les poursuites frénétiques que les moments plus introspectifs, et il transmet beaucoup d’information par le biais de l’image sans avoir recours au dialogue, ce qui montre une belle maîtrise du médium.

Le travail de restauration en ultra haute-définition est impeccable, et produit des images limpides et des couleurs éclatantes. Faisant preuve d’une grande vulnérabilité et incorporant bien l’attitude d’un homme traqué à son jeu, on comprend facilement pourquoi Harrison Ford est considéré comme l’un des meilleurs acteurs de sa génération.

Dans la peau du policier têtu, intransigeant et zélé qui ne lâche jamais prise, Tommy Lee Jones livre une performance intense, qui lui a d’ailleurs valu un Oscar. Le film met également en vedette Joe Pantoliano (The Matrix, The Sopranos), Jane Lynch (Julie & Julia, Glee), ainsi que la participation d’une jeune Julianne Moore.

L’édition ultra-haute définition comprend The Fugitive sur disque 4K ainsi qu’un code donnant accès à une copie numérique. Du côté du matériel supplémentaire, on retrouve une introduction datant de 2001, une piste de commentaires livrée par Andrew Davis et Tommy Lee Jones, ainsi que la bande-annonce officielle du long-métrage.

Une première revuette de trente minutes dresse des parallèles entre le film et Les Misérables, dont la poursuite dans les égouts constitue un clin d’œil direct au roman de Victor Hugo, et aborde la méthode du cinéaste, qui utilisait jusqu’à treize caméras pour filmer ses scènes sous de multiples angles. La seconde traite du développement chaotique du projet, qui a passé plus de cinq ans et demi en préproduction, du changement de réalisateur en cours de route, de la réécriture du scénario pendant le tournage, et de l’implication d’Harrison Ford à toutes les étapes. Le dernier document nous emmène dans les coulisses du tournage de la fameuse scène de collision entre l’autobus transportant les prisonniers et le train.

Plutôt que de s’appuyer seulement sur les scènes d’action, The Fugitive est un drame policier qui fait appel à l’intelligence des spectateurs, et c’est sans doute la raison pour laquelle il est devenu un classique. Grâce à cette édition 30ème anniversaire, il est désormais possible de voir (ou de revoir) ce film incontournable dans une qualité visuelle inégalée.

8/10

The Fugitive

Réalisation: Andrew Davis

Scénario: Jeb Stuart, David Twohy et Roy Huggins

Avec: Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Joe Pantoliano, Andreas Katsulas, Jeroen Krabbé et Julianne Moore

Durée: 130 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol