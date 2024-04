Quand le Sahara souffle (plus fort) en Europe

Le désert du Sahara a toujours été la source d’une grande partie de la poussière qui s’élève dans l’atmosphère. Mais ces quatre dernières années, les chercheurs ont noté une série si fréquente d’anomalies au-dessus de la Méditerranée et d’une partie de l’Europe qu’ils se demandent s’il ne faut pas plutôt parler d’une tendance à la hausse.

On parle ici, dans le jargon des sciences de l’atmosphère, « d’événements extrêmes » de poussières ou « d’intrusions intenses » de poussières. En février 2020, deux de ces événements ont été suffisants pour annuler des centaines de voyages en avion. Au début de 2021 et de 2022, la quantité de poussière a battu des records en Espagne. Dans l’ensemble, les anomalies se produisent avant tout dans l’ouest de la Méditerranée et sur le pourtour atlantique de l’Europe —et ce, jusqu’aux îles britanniques.

Une douzaine de chercheurs d’Espagne avaient publié un rapport à ce sujet en août dernier. Le magazine The New Scientist rapporte cette semaine des observations de l’Organisation météorologique mondiale comme quoi le phénomène s’est répété cet hiver. Et les habitants de l’Espagne et du Portugal y sont confrontés en cette fin du mois de mars. En fait, ces « intrusions » ont toutes eu lieu, ces quatre dernières années, entre janvier et mars, ce qui est également inhabituel.

Rappelons qu’une augmentation de la poussière dans l’air ne signifie pas seulement qu’il faut passer plus souvent le balai: les conséquences sur la qualité de l’air, donc sur la santé respiratoire, incluant l’asthme, sont mesurables.

Le réchauffement climatique est-il à blâmer? Il est certain que les sécheresses au Maghreb signifient qu’une plus grande quantité de sable est soulevée par les vents. Dans leur recherche d’août dernier, les chercheurs espagnols avaient également pointé du doigt une zone de chaleurs anormales dans l’ouest de la Méditerranée, de même qu’un courant-jet (jet stream) agissant comme une barrière qui pousse davantage de vents du Sahara vers l’Europe. Il pourrait s’agir d’une altération des courants atmosphériques de la région à cause du réchauffement, mais il faudra encore quelques années pour distinguer clairement s’il s’agit d’une tendance à court ou à long terme.