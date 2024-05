Crisis on Infinite Earths – Part Two: les superhéros ne se cachent pas pour mourir

La deuxième partie du film d’animation Crisis on Infinite Earths, l’un des récits les plus épiques de DC ayant complètement bouleversé le riche univers de la maison d’édition en 1985 pour lui insuffler un nouveau départ, est maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD.

À la fin de la première partie de Crisis on Infinite Earths, des superhéros provenant de plusieurs dimensions différentes ont uni leurs forces afin de construire des tours soniques agissant comme des diapasons dans l’espoir de contrecarrer la vague d’antimatière déferlant à travers le multivers et oblitérant tout sur son passage. Malgré les milliards d’individus disparus, quelques Terres parallèles sont sorties indemnes du choc initial, mais la joie provoquée par ce succès est de courte durée, puisque d’autres vagues, de plus en plus rapides et erratiques, continuent de s’abattre successivement. Tandis que les survivants mettent tout en œuvre pour réparer et maintenir leur dernière ligne de défense, l’Anti-Monitor, l’entité responsable de cette menace cosmique, décide d’envoyer son armée de démons pour venir à bout de ceux qui lui résistent encore. Serait-ce la fin du multivers et de toutes les formes de vie le peuplant?

Tandis que la première partie (lire notre critique ici) était principalement axée autour du personnage de Flash et proposait un feu roulant d’action, l’intrigue de Justice League: Crisis on Infinite Earths – Part Two est un peu plus décousue, et explore davantage l’aspect existentiel de la menace, alors que les superhéros, malgré tous leurs pouvoirs, sont confrontés à leur propre mortalité. On suit en parallèle les efforts désespérés de Batman et de ses alliés pour réparer la tour sonique les protégeant de l’anéantissement, le parcours du Psycho Pirate, qui se déplace d’une réalité à une autre afin d’en trouver une où il pourrait régner, ainsi que l’histoire de Supergirl qui, flottant dans les débris de la planète Krypton, est recueillie à bord du vaisseau du Monitor. Moins intense, cette seconde partie prend un certain temps à décoller, mais la finale coup de poing nous laisse en suspens dans l’attente du troisième et dernier chapitre.

Tout en utilisant la même prémisse que le comics du même nom créé en 1985 par Marv Wolfman et George Pérez, cette adaptation de Crisis on Infinite Earths raconte une histoire assez différente de l’œuvre l’ayant inspirée. On apprécie beaucoup les variations des superhéros familiers. Par exemple, le Batman en vedette ici vient de Terre-3 et n’a jamais adopté Dick Grayson, et Superman est en couple avec Wonder Woman plutôt que Lois Lane. Le film fouille également dans tous les recoins de l’univers de DC pour sa galerie de protagonistes. On retrouve, pêle-mêle, le Joker, Solomon Grundy, Aquaman, Huntress, Doctor Fate, Brainiac, Mister Terrific, Blue Beetle, Green Arrow, Green Lantern, Solovar, Hawkman, et même des personnages aussi obscurs que Kamandi, ce qui comblera les lecteurs de longue date.

L’animation est définitivement le meilleur médium pour raconter une intrigue traversant plusieurs dimensions et réalités et comptant un nombre aussi impressionnant de superhéros. Les personnages épurés, effectués dans un style évoquant celui du défunt Darwyn Cooke, évoluent sur des arrière-plans beaucoup plus détaillés qui semblent peints à la main. Le doublage est d’une qualité irréprochable. Plusieurs acteurs reprennent les rôles qu’ils ont tenus dans d’autres productions animées de Warner, notamment Meg Donnelly (Supergirl) ou Aldis Hodge (Green Lantern). Possédant toute la prestance et le détachement émotionnel d’un être ayant vécu des millions d’années, Jonathan Adams est excellent dans le rôle du Monitor. Je ne pense pas que Jensen Ackles (Supernatural) ait le physique pour jouer Bruce Wayne au cinéma, mais sa voix convient à merveille à Batman.

L’édition ultra-haute définition de Justice League: Crisis on Infinite Earths – Part Two contient le film sur disque 4K, ainsi qu’un code pour télécharger une copie numérique. Du côté du matériel supplémentaire, une première revuette de huit minutes nous emmène dans le studio de doublage où Meg Donnelly, Jonathan Adams et Aldis Hodge évoquent le défi de jouer uniquement avec la voix plutôt que son corps entier. Des personnalités connaissant bien l’univers DC, dont les scénaristes Geoff Johns et Jim Krieg, l’éditrice Katie Kutbert ou l’archiviste Benjamin LeClear, présentent les membres de la « Bat-Family » dans une seconde revuette. On trouve finalement un aperçu de la troisième partie, qui n’est que l’extrait d’une scène plutôt qu’une bande-annonce, mais qui réussit quand même à nous mettre l’eau à la bouche.

Moins intense que la première partie, Justice League: Crisis on Infinite Earths – Part Two continue de belle façon cette œuvre, parmi les plus ambitieuses jamais réalisées par les studios d’animation de Warner. Si les néophytes risquent d’être un peu perdus devant ce foisonnement de personnages et de références, les lecteurs de longue date de DC eux seront aux anges.

7.5/10

Justice League: Crisis on Infinite Earths – Part Two

Réalisation: Jeff Wamester

Scénario: James Krieg

Avec: Jensen Ackles, Darren Criss, Meg Donnelly, Stana Katic, Jonathan Adams, Aldis Hodge et Troy Baker

Durée: 95 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol

