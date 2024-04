Un petit goût d’été avec White Claw

L’entreprise White Claw, déjà connue pour ses boissons alcoolisées, vise davantage le marché du drink estival, ce verre que l’on boit sur une terrasse ou un balcon, généralement entre amis. Pour ce faire, la compagnie propose deux déclinaisons articulées autour de la tequila et de la vodka, avec la gamme Smash.

L’heure est aux fruits… et l’heure est aussi heureusement aux températures permettant pleinement de déguster ces nouvelles boissons. Après tout, une belle bordée de neige, ou un mercure frôlant le point de congélation donnent davantage envie de se tourner vers le chocolat chaud (ou le cidre tout aussi réchauffé) que vers les alcools sucrés.

Mais voilà, qui dit retour des beaux jours dit aussi, dans le cas qui nous préoccupe, retour des boissons non seulement faciles à consommer – merci à la conception de ces petites canettes faciles à transporter et à tenir entre ses doigts –, mais aussi au goût léger.

Et c’est d’ailleurs le cas, ici, puisque malgré le fait qu’on y ait intégré de la tequila ou de la vodka, selon notre choix, le contenu en alcool ne dépasse pas les 5%. Idéal pour faire la fête au soleil, sans doute, mais aussi célébrer les beaux jours sans se retrouver avec un mal de crâne le lendemain, ou risquer les conséquences désagréables d’un mélange de soleil et d’alcool fort.

Tout cela est bien beau, mais ces nouvelles boissons sont-elles à la hauteur des attentes? Oui… et non. Dans certains cas, le mélange de jus de fruits et d’alcool est franchement bien équilibré, en plus de s’avérer effectivement fort rafraîchissant.

Dans d’autres cas, hélas, on a un peu l’impression que l’on a trop cherché à combiner toutes sortes d’ingrédients ensemble, tout ça pour obtenir une boisson au goût oubliable.

Oh, il n’y a rien de véritablement mauvais, dans cette nouvelle proposition de White Claw. Et il ne fait aucun doute qu’au gros soleil, un samedi après-midi sur le bord de l’eau, ces boissons trouveront preneurs. Mais il n’y a rien, non plus, de particulièrement mémorable. Un peu comme si l’on se rabattait sur ce qui est disponible dans la glacière, plutôt que d’y aller vraiment selon nos envies.