Deux fois plus de monstres marins pour Meg 2: The Trench

Disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD, Meg 2: The Trench ne se contente pas d’opposer le héros de films d’action Jason Statham à des mégalodons comme dans le volet précédent, mais ajoute plusieurs autres monstres marins à sa recette afin de corser un peu les choses.

Quelques années après être venu à bout du mégalodon, un redoutable requin préhistorique, Jonas Taylor est toujours à l’emploi de la fondation océanographique Zhang. L’organisation vient de mettre au point des submersibles capables de se rendre à plus de 25 000 pieds de profondeur ainsi que des exosquelettes pour faciliter l’exploration aquatique. Lors d’une simple mission de reconnaissance, l’équipage d’un de ces nouveaux sous-marins découvre avec stupeur la présence d’une station d’extraction minière illégale au fond de la fosse océanique.

L’homme responsable de cette opération clandestine provoque alors une série d’explosions afin de se débarrasser de ces témoins gênants, mais la déflagration détruit la couche de glace isolant la fosse du reste de l’océan, libérant plusieurs mégalodons, mais faisant également remonter à la surface d’autres espèces censées être éteintes. C’est à Jonas que reviendra, une fois de plus, la tâche de protéger ses concitoyens, qui ignorent tout de la menace pesant sur eux.

Le premier The Meg (lire notre critique ici) offrait un divertissement sans prétention, et sans être aussi mémorable que Jaws, cette production sino-américaine a manifestement rencontré assez de succès au box-office pour justifier une suite. Ce nouvel opus est moins axé sur le combat à finir entre l’homme et la nature, et davantage sur le conflit entre ceux qui souhaitent protéger les mers et les personnes ne cherchant qu’à piller les fonds marins pour grossir leur fortune. D’ailleurs, les mégalodons sont presque secondaires cette fois-ci, et n’interviennent vraiment que dans le dernier tiers du long-métrage. Malgré le changement de réalisateur derrière la caméra, ce nouveau chapitre reprend sensiblement la même formule, soit des monstres marins gigantesques, de l’action mur à mur ne comptant aucun temps mort, et juste assez d’humour pour relâcher la tension et montrer que le film ne se prend pas au sérieux sans pour autant diminuer l’intensité des scènes plus dramatiques.

Meg 2: The Trench est un autre de ces films qui met en évidence les similitudes entre l’espace intersidéral et le fond des mers. Des scaphandres ressemblant à des costumes de cosmonautes, une gravité différente que celle à laquelle la Terre est soumise et une obscurité insondable éclairée par des coraux bioluminescents produisent des paysages mystérieux dignes de la science-fiction. La production a pris le soin d’amocher les mégalodons avec des balafres et des ailerons rognés, ce qui les rend encore plus crédibles. Bien que son niveau de jeu soit assez monolithique et qu’il excelle davantage dans les scènes d’action, Jason Statham reprend le rôle de Jonas Taylor. Plusieurs protagonistes du premier film, notamment Mac (Cliff Curtis) et DJ (Page Kennedy), sont de retour, tout comme Shuya Sophia Cai, dont le personnage de Meiying est devenu une adolescente. Skyler Samuels (Scream Queens, The Gifted) joint la distribution, tout comme la vedette du cinéma asiatique Jing Wu.

La version ultra-haute définition de Meg 2 : The Trench inclut le film sur disque 4K et s’accompagne d’un code donnant accès à une copie numérique. On retrouve quelque 25 minutes de matériel supplémentaire sur l’édition, se déclinant sous la forme de deux revuettes. La première est un Making of où les membres de l’équipe parlent des cascades et des défis de tourner sous l’eau, abordent la méthode de travail du réalisateur Ben Wheatley ainsi que leur expérience sur le plateau, et évoquent la complicité s’étant tissée entre les acteurs Jason Statham et Jing Wu. La seconde revuette quant à elle se consacre entièrement aux créatures sous-marines s’étant échappé de la fosse océanique et semant le chaos à la surface, de leur conception à leur animation par ordinateur.

Si vous avez apprécié le premier film, vous retrouverez le même mélange d’action et d’humour dans Meg 2: The Trench, une suite qui réussit à doubler la mise en ajoutant encore plus de monstres marins à son intrigue.

6/10

Meg 2: The Trench

Réalisation: Ben Wheatley

Scénario: Jon Hoeber, Erich Hoeber et Dean Georgaris

Avec: Jason Statham, Jing Wu, Shuya Sophia Cai, Cliff Curtis, Page Kennedy, Sergio Peris-Mencheta, Melissanthi Mahut et Skyler Samuels

Durée: 116 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol