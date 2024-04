Dans une présidentielle très serrée, Biden et Trump tous deux vivement critiqués

Leur bilan politique a beau être pratiquement diamétralement opposé, et l’un d’entre eux a beau être sous le coup de dizaines de chefs d’accusation, autant au civil qu’au criminel, cela n’empêche pas les deux candidats à la présidentielle américaine de novembre d’être au coude à coude. Pire encore, une récente étude révèle que les électeurs veulent simplement se débarrasser de Joe Biden et Donald Trump.

L’enquête en question, menée par le Pew Research Center, indique ainsi que les Américains ont largement peu confiance envers les candidats démocrate et républicain dans plusieurs domaines, y compris la santé physique, les normes éthiques et le respect des valeurs démocratiques.

De fait, près de deux personnes sondées sur trois (65%) croient que Joe Biden, qui a récemment dépassé la barre des 80 ans, n’a plus l’énergie physique et la santé nécessaires pour occuper les fonctions de président. Quant à Donald Trump, cette proportion passe à 40%.

En ce qui concerne l’acuité intellectuelle, un peu plus du tiers des répondants (38%) jugent que Donald Trump a « une bonne partie ou toutes les capacités nécessaires » pour occuper le Bureau ovale.

C’est plutôt du côté des normes éthiques que l’actuel président dispose d’un avantage, indique le coup de sonde, même si celui-ci est minime: à peine 34% des participants ont estimé que Joe Biden est mieux outillé que son adversaire républicain, alors qu’ils sont 26% à penser la même chose de ce dernier.

Des candidats « à jeter aux orties »

Démocrates, républicains… près de la moitié des électeurs inscrits (49%) croient que MM. Biden et Trump devraient carrément être remplacés en vue du scrutin de novembre. C’est d’ailleurs un phénomène particulièrement marqué chez les partisans de Joe Biden, où près des deux tiers des personnes interrogées souhaiteraient que le chef d’État cède sa place.

Chez les républicains, seulement le tiers des sondés (35%) agiraient de la sorte.

Et cette volonté de passer à autre chose et de pouvoir voter pour d’autres candidats est encore plus importante chez les électeurs plus jeunes, les deux tiers des moins de 30 ans souhaitant « faire le ménage », contre 54% des 30 à 49 ans et 43% des 50 ans et plus, indique encore le Pew Research Center.

Paradoxalement, 42% des électeurs ont indiqué que, selon eux, Donald Trump avait été un « bon, ou très bon » président, lorsqu’il était en poste, de 2016 à 2020, alors que cette proportion chute jusqu’à 28% seulement lorsque vient le temps d’évaluer la performance actuelle de Joe Biden.

Au dire des auteurs de l’étude, cela correspond aux points de vue exprimés à propos du démocrate en juin 2020, alors que l’on demandait plutôt aux répondants d’indiquer à quel point M. Biden serait un bon président s’il l’emportait, lors de la présidentielle de cette année-là.

Et ces accusations qui pèsent sur Donald Trump? Près de la moitié des républicains (49%) disent qu’il n’a « rien fait de mal », alors qu’à peine environ 1 personne sur 10 (9%) croit qu’il a effectivement violé la loi.