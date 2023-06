A Good Person: mettre un visage sur la crise des opioïdes

Porté par les performances criantes de vérité de Florence Pugh et du vétéran Morgan Freeman, A Good Person, maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD, raconte une histoire de rédemption qui ne laissera personne indifférent.

Tout semble sourire à Allison. La jeune femme de 25 ans travaille comme représentante d’une firme pharmaceutique et s’apprête à se marier avec Nathan, dont elle est amoureuse. Alors qu’elle est en route pour essayer des robes de mariage en compagnie de sa future belle-sœur et du mari de celle-ci, elle consulte son téléphone intelligent pendant un bref instant, mais ce moment d’inattention suffit pour provoquer un accident dont elle sort grièvement blessée, tandis que ses deux passagers meurent sur le coup. Un an plus tard, la vie d’Allison est en miettes. Son mariage a été annulé, elle n’a plus d’emploi, elle est retournée vivre chez sa mère, et a développé une dépendance aux médicaments antidouleur. Tentant de se reprendre en main, elle se rend dans un meeting des Alcooliques Anonymes.

Sur place, elle tombe nez à nez avec Daniel, le père de Nathan. Son instinct lui dit de détaler, mais l’ancien policier à la retraite la convainc de rester. Au fil des discussions, des liens d’amitié se tisseront entre ces deux êtres brisés. Daniel saura-t-il pardonner cette femme qui lui a enlevé sa fille?

Zach Brafff, le réalisateur de Garden State et de Going in Style, livre une fable moderne sur le pardon avec A Good Person. Illustrant comment une vie entière peut être chamboulée du jour au lendemain par un événement inattendu, il met surtout un visage humain sur la crise des opioïdes, en racontant le parcours non pas d’une droguée, mais ironiquement d’une représentante d’une compagnie pharmaceutique qui, suite à un accident de voiture, développe une dépendance à l’OxyContin, un médicament légal prescrit par des docteurs malgré les incroyables ravages qu’il fait dans nos sociétés. Le scénario aborde des thèmes très humains: la famille sur laquelle on peut s’appuyer dans les moments de crise, la culpabilité des survivants, les efforts colossaux et l’immense volonté nécessaires pour s’extirper d’une situation qui semble irrémédiable, et l’art de réparer les ponts brisés. Au-delà du drame qu’elle présente, l’œuvre n’est jamais larmoyante, en grande partie grâce à ses dialogues, juste assez crus pour sonner vrais et capables de nous arracher un sourire même dans les moments les plus graves.

La réalisation est professionnelle, mais sans éclat. Le cinéaste possède par contre un talent inné pour filmer les moments intimes, dont le long-métrage est rempli, au point où on a parfois l’impression de s’adonner au voyeurisme. Il sait également mettre en images de façon éloquente les tourments provoqués par l’état de manque. Florence Pugh, la vedette incontestée de A Good Person, livre une performance émouvante dans la peau d’une jeune femme touchant le fond du baril. Sa mère est interprétée par l’excellente comédienne Molly Shannon. Ce n’est pas la première fois que Zach Braff travaille avec Morgan Freeman, et comme toujours, l’acteur n’est rien de moins que parfait dans le rôle d’un ancien policier alcoolique obligé de s’occuper de sa petite fille, Ryan, depuis la mort de ses deux parents dans le fatal accident causé par Allison. La version haute définition inclut le film sur disque Blu-ray et s’accompagne d’un code donnant accès à une copie numérique, mais malheureusement, l’édition ne contient aucune forme de matériel supplémentaire.

Si vous trouvez que trop de productions hollywoodiennes privilégient le spectacle au détriment de l’émotion de nos jours, vous devriez assurément jeter un œil sur A Good Person, une œuvre touchante qui parle de résilience et de rédemption à travers le destin de deux êtres brisés par la vie.

7/10

A Good Person

Réalisation et scénario: Zach Braff

Avec: Florence Pugh, Morgan Freeman, Celeste O’Connor, Molly Shannon, Chinaza Uche, Zoe Lister-Jones, Nichelle Hines et Toby Onwumere

Durée: 129 minutes

Format : Blu-ray (+ copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol