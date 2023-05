Au jardin des potiniers, un jardin plus qu’extraordinaire…

Entre installation, performance et marionnettes d’objets, le spectacle Au jardin des potiniers offre une expérience unique, drôle, émouvante et on ne peut plus originale. La tête de chaque spectateur qui émerge de l’installation est transformée en montagne capable d’observer de très près une nature foisonnante, inconnue, soumise aux aléas cosmogoniques et météorologiques, et bien vivante en l’absence de toute trace d’humanité.

Sur une surface de quelque 40 mètres carrés s’étend un monde d’une merveilleuse complexité et d’une créativité folle, constitué de mousses, de fils, de papiers délicatement pliés et capable de se déployer, de billes colorées de céréales légères…

Le spectacle insolite, observé à travers les yeux de la montagne que l’on forme et visible à 360 degrés, déploie tout un monde étrange constitué de cratères et de collines, de laves incandescentes, de reliefs apparemment minéraux, mais qui respirent, s’illuminent et avancent dans l’espace. Les jeux de lumière évoquent les cycles des jours et des saisons, mais aussi ces créatures étranges qui émettent par elles-mêmes de l’électricité comme on en connait sur Terre ou au fond des mers.

La nature singulière, proposée et mue grâce au talent de plusieurs artistes présentés comme des guides au début du spectacle, comprend des créatures volantes ou rampantes, des objets espiègles qui semblent jouer à cache-cache avec les spectateurs.

Tout un monde dont on ne peut dire s’il appartient à la faune, à la flore ou au minéral, qui mène sa vie délicatement et tranquillement sans faire trop cas des yeux de ces observateurs que nous constituons.

La bande sonore est très soignée et évoque, elle aussi, une nature plus ou moins familière et terrestre à laquelle on associe ce que l’on peut admirer de cette autre nature, d’une planète probablement lointaine et qui produit tant d’étonnement.

Par des procédés relativement simples, mais très ingénieux, qui produisent les mouvements délicats de cet univers original, les artistes enchantent les spectateurs, dont certains peuvent être très jeunes, puisque le spectacle est ouvert aussi aux enfants à partir de 6 ans.

Un spectacle qu’il ne faut pas manquer pour sa beauté, son humour et son originalité.

Au jardin des potiniers

Création : Dans la Chambre + Ersatz

Au 12 au 14 mai 2023 au théâtre La Chapelle à Montréal