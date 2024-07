Sunset Circus, une mise en abyme du cirque d’antan comme on l’aime

L’art du cirque a beaucoup évolué avec le temps. Si ses spectacles consistaient sutrefois en une succession de numéros sans théâtralisation offrant un fil conducteur aux performances, il s’est grandement enrichi de thèmes ou de récits. Ceci explique sans doute son succès croissant. Mais avec le spectacle Sunset Circus, présenté dans le cadre du festival Montréal complètement cirque, on va encore au-delà. La compagnie Parallel Exit crée une mise en abyme de l’histoire pour un petit cirque charmant et traditionnel, comme on en retrouve les images dans les tableaux anciens, ainsi que dans nos imaginaires.

Revêtus de costumes bien coupés, dans de beaux tissus colorés à la manière des cirques du XIXe siècle ou du début du XXe, les sept talentueux artistes nous font voyager dans le temps et dans ce que le cirque a de plus attachant. Présenté sous le Grand Chapiteau de la Tohu, le spectacle est visible de très près par les spectateurs, ce qui le rend encore plus agréable et chaleureux.

Un couple, qui a deux grandes filles, gère un petit cirque familial et emploie deux acrobates et un homme de ménage. L’aînée des filles pratique des numéros acrobatiques avec une corde lisse et tombe amoureuse de l’homme de ménage. La seconde n’est pas censée risquer sa vie dans des numéros dangereux, mais se débrouille fort bien au trapèze. L’homme de ménage se révèle être un jongleur et un acrobate incroyable. Les deux artistes employés sont d’une adresse exemplaire au cerceau, ou dans les exploits d’équilibristes.

Le couple est artiste également. Il pratique la musique, l’équilibre, la prestidigitation et surtout la clownerie dans la belle tradition des arts circassiens. Et tous les petits coups de théâtre dans l’ordre convenu de ce cercle à la fois familial et professionnel prouvent que les choses ne se passent pas du tout comme on s’y attendrait, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Le couple est rarement d’accord mais s’aime bien cependant, le mari est bourru, l’épouse légèrement hystérique et l’ensemble est à la fois virtuose dans les numéros présentés et d’un humour charmant et parfaitement efficace. Dans la salle, tout le monde était joyeux et charmé par la drôlerie et la qualité des numéros, qu’il s’agisse d’adultes (certains prêts à participer aux extravagances du couple), qu’aux tous petits enfants dont les yeux brillaient littéralement.

Sunset Circus est un spectacle joyeux et rafraichissant, qui, l’air de rien, donne beaucoup à admirer en matière de talent des artistes. On nous fait aussi rire, sans oublier de déclencher une réflexion sur ce qu’était le cirque, autrefois, et ce qu’il est devenu.

Sunset Circus, à partir de 5 ans

Production : Parallel Exit

Avec : Kyle Driggs, Shereen Hickman, Joel Jeske, Randy Kato, Stephanie Keaton, Ryan Shinji Murray et Ashely Rose Zimmerman

Scénarisation : Joel Jeske

Mise en scène : Mark Lonergan

Musique originale : Peter Bufano

Costumes : Julie Michael, Estefania Zambrano

Du 4 au 7 juillet 2024 à La Tohu, sous le Grand Chapiteau