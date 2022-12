Rembobinage #74 : nos films préférés de 2022

Pour clore l’année 2022 en beauté, l’équipe de Rembobinage propose un palmarès des meilleurs films des 12 derniers mois.

Comédie, action, drame, science-fiction, documentaire… pour le 74e épisode du podcast, Hugo Prévost et Kevin Laforest parlent de leur films préférés depuis janvier.

Le top 10 de Kevin :

1 – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (Daniels)

2 – TOP GUN : MAVERICK (Joseph Kosinski)

3 – AFTERSUN (Charlotte Wells)

4 – AVATAR : THE WAY OF WATER (James Cameron)

5 – RRR (S. S. Rajamouli)

6 – ELVIS (Baz Luhrmann)

7 – VIKING (Stéphane Lafleur)

8 – THE FABELMANS (Steven Spielberg)

9 – THE BANSHEES OF INISHERIN (Martin McDonagh)

10 – THE WORST PERSON IN THE WORLD (Joachim Trier)

Le top 10 de Hugo :

1 – VORTEX (Gaspard Noé)

2 – À L’OUEST, RIEN DE NOUVEAU (Edward Berger) + TRANCHÉES (Loup Bureau)

3 – L’EMPIRE DU SILENCE (Thierry Michel)

4 – AFTERSUN (Charlotte Wells)

5 – PREY (Dan Trachtenberg)

6 – THE NORTHMAN (Robert Eggers)

7 – VIKING (Stéphane Lafleur)

8 – ARSENAULT ET FILS (Rafaël Ouellet)

9 – TOP GUN : MAVERICK (Joseph Kosinski)

10 – GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE (Sophie Hyde)

