Rembobinage #46: The Worst Person in the World

Depuis son lancement, à la fin de l’an dernier, le film The Worst Person in the World récolte les éloges et les prix. Au moment où le long-métrage de Joachim Trier prend finalement l’affiche au Québec, dans le cadre de la réouverture des cinéma, Hugo Prévost et Kevin Laforest plonge dans ce drame norvégien pour le 46e épisode de Rembobinage.

Quel chemin doit-on emprunter, dans la vie? Doit-on choisir une seule et unique carrière? Doit-on absolument rester fidèle? Doit-on faire des enfants? Julie se pose toutes ces questions, et posera des gestes aux résultats incertains dans ce film qui ébranle les colonnes du temple.

