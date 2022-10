En 1982, une créature venue de l’espace a conquis non pas la Terre, mais le cœur de millions de cinéphiles, et pour souligner les quarante ans de E.T. The Extra-Terrestrial, Universal fait paraître ces jours-ci une version anniversaire du classique de Steven Spielberg.

Il y a maintenant quarante ans, un pauvre petit extraterrestre oublié sur Terre lors du départ précipité de son vaisseau était recueilli par Elliott, un garçon de dix ans qui le baptiserait « E.T. » et qui protègerait le visiteur de l’espace contre les adultes (et le gouvernement) afin que ce dernier puisse « téléphoner maison » et envoyer un S.O.S. cosmique à quelque trois millions d’années-lumière de distance dans l’espoir que les siens viennent le chercher. Pour souligner la sortie il y a quatre décennies de cet immense classique du cinéma, qui se regarde avec autant de plaisir aujourd’hui, Universal vient tout juste de lancer une version anniversaire de E.T. the Extra-Terrestrial.

Steven Spielberg a toujours été fasciné par la possibilité d’autres formes de vies intelligentes dans l’univers, et après son magistral Close Encounters of the Third Kind, il revisitait le sujet en 1982 avec E.T. the Extra-Terrestrial, une œuvre au ton certes plus familial, mais qui allait tout de même devenir l’un des plus gros succès de l’histoire du box-office, et l’un des films les plus personnels du réalisateur. En effet, c’est en s’inspirant de sa propre jeunesse et de l’ami imaginaire qu’il s’était inventé suite au divorce de ses parents que Spielberg a su capter comme nul autre le monde de l’enfance sur pellicule, sans oublier sa brillante idée d’inverser les rôles, et de présenter les humains comme les « méchants » de l’histoire plutôt que les extraterrestres.

Tout en restant un film famille, E.T. the Extra-Terrestrial permet de constater à quel point la société a changé en 40 ans, et certaines scènes, comme la mère qui laisse sa cigarette fumer dans le cendrier devant un groupe d’enfants ou celle où Elliott est ivre en classe parce que E.T. a bu de la bière, ne passeraient certainement pas aujourd’hui. Le réalisateur a manifestement su mettre ses jeunes comédiens à l’aise sur le plateau, et Henry Thomas livre une performance aussi touchante que naturelle dans le rôle d’Elliott, sans oublier une mignonne Drew Barrymore, qui incarne sa sœur Gertie, et qui n’avait que six ans au moment du tournage. Du côté des adultes, on retrouve l’excellent Peter Coyote, ainsi que Dee Wallace dans le rôle de la mère monoparentale.

Le film bénéficie d’un spectaculaire travail de restauration, et même si cette version en haute définition propose des images où l’on peut voir le moindre petit détail, les effets spéciaux ont très bien vieilli, et ne donnent pas l’impression d’avoir été fabriqués il y a quatre décennies. En optant pour des effets pratiques (prothèses en latex, marionnettes robotisées, etc.) plutôt que des effets par ordinateurs, Spielberg a fait un choix judicieux, et la vedette du film, E.T. lui-même, est toujours aussi crédible aujourd’hui, avec sa peau ressemblant à du cuir mouillé, son cou rétractable, ses doigts effilés, et ses nombreuses expressions faciales qui ont su charmer plus d’une génération de cinéphiles.

Disponible en Combo Pack, E.T. the Extra-Terrestrial comprend le classique sur DVD, Blu-ray, ainsi qu’un code donnant accès à une copie numérique. Vous apprendrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la production sans oser le demander, avec plus de quatre heures de matériel supplémentaire, dont des scènes retirées du montage, deux documentaires différents réalisés à l’époque du tournage, la réunion des comédiens 20 ans après la sortie du long-métrage, la captation d’une entrevue avec Spielberg au TCM Film Festival de 2022, des revuettes portant sur la genèse du projet ou la création de l’extraterrestre, un entretien avec John Williams à propos de sa trame sonore, un document où J.J. Abrams, Ernest Cline, Chris Colombus et Leonard Maltin évoquent la première fois qu’ils ont vu le film, des galeries photos, la bande-annonce officielle, et j’en passe. Difficile d’en demander plus.

Décrivant à merveille le monde de l’enfance, E.T. the Extra-Terrestrial n’a rien perdu de sa magie, et 40 ans plus tard, le long-métrage de Steven Spielberg trône toujours parmi les meilleurs films famille jamais réalisés.

8/10

E.T. The Extra-Terrestrial 40th Anniversary

Réalisation: Steven Spielberg

Scénario: Melissa Mathison

Avec: Henry Thomas, Drew Barrymore, Peter Coyote, Dee Wallace, Robert MacNaughton, K.C. Martel, Sean Frye et C. Thomas Howell

Durée: 114 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray, DVD et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol