Bertille & Bertille: un policier, une aristocrate et une grosse boule rouge

La bande dessinée Bertille & Bertille d’Éric Stalner présente un improbable duo qui, en dehors de leur nom, n’ont absolument rien en commun. Pourtant, quand une énorme boule rouge s’écrase près de Paris, ils pourraient bien s’avérer les seuls capables de neutraliser cette menace inconnue.

Un beau jour, dans la France des Années folles, une mystérieuse boule rouge apparaît dans le ciel avant de tomber dans la forêt de Fontainebleau, près de Paris. Les deux premières personnes sur les lieux sont le commissaire Bertille, dont le prisonnier menotté à l’arrière de sa voiture, un certain Palovski, profite de l’émoi pour s’évader dans la nature, et Bertille de Chavronnes des Argons, une jeune artistocrate de vingt-deux ans. Cette dernière a vu l’objet insolite changer de direction dans les airs, et prétend qu’il ne s’est pas écrasé, mais a plutôt atterri. À peine sorties de la Première Guerre mondiale, les autorités s’interrogent sur son origine. S’agirait-il d’un coup des bolchéviques russes, des fascistes italiens, des boches revanchards, ou carrément d’une invasion martienne?

La sphère, composée d’un matériau inconnu, semble complètement indestructible. Explosifs, bombes, obus, rien ne semble venir à bout de cette anomalie tombée du ciel. Pire, la boule rouge ne cesse de grossir. Alors qu’elle faisait 3,24 mètres de diamètre au moment de son arrivée sur Terre, elle atteint 4,62 mètres à peine dix-huit heures plus tard. Selon les scientifiques dépêchés sur place, son expansion constante est basée sur la moitié du nombre Pi. D’après les calculs, elle devrait donc mesurer 2 479 kilomètres dans un mois. Selon toute vraisemblance, la France, puis la planète entière, risquent de disparaître sous le poids de cette chose immonde si personne ne trouve de solution à cet étrange phénomène. Les deux Bertille sauront-ils stopper la fin du monde?

Même si la présence de la boule rouge apporte une touche de fantastique à l’intrigue, Bertille & Bertille est d’abord et avant tout un polar d’époque, et Éric Stalner réussit à nous plonger dans l’atmosphère de la France des années 1920 avec brio. On retrouve plusieurs éléments typiques d’un drame policier dans l’album: un policier soupe au lait ne reculant pas devant une certaine violence pour obtenir des résultats; un préfet ne lui laissant que trois jours pour résoudre non pas une, mais bien deux affaires, faute de quoi, il filera le dossier à son ennemi juré, le commissaire Magloire; des flics corrompus en menant large au Quai des Orfèvres, et un gouvernement tentant d’étouffer l’affaire et de ne pas alerter la presse malgré le danger imminent pour la population.

Le récit ne s’attarde pas sur les origines de la boule rouge, ni sur les raisons pour lesquelles elle s’est échouée sur Terre. À l’image des scientifiques et des autorités françaises, qui ignorent absolument tout de cette anomalie céleste, le lecteur demeure dans l’obscurité jusqu’à la fin, mais on n’en tient pas rigueur au scénariste, puisque l’objet remplit bien son rôle, en agissant comme un phénomène inexpliqué venant perturber le cours normal de l’existence. La formule du duo dépareillé a souvent été utilisée par le passé, surtout dans le policier, mais ici, elle est particulièrement efficace. Les joutes verbales continuelles entre le flic bourru et la jeune aristocrate extravertie et féministe avant l’heure constituent l’un des plus grands plaisirs de l’album, et leur dynamique est si crédible et attachante que Stalner laisse la porte ouverte à de nouvelles aventures les mettant en vedette.

La signature graphique d’Éric Stalner dans Bertille & Bertille est très différente de celle de L’Oiseau rare ou du Bossu de Montfaucon, deux bandes dessinées qu’il a récemment réalisées. Son trait est toujours aussi fin et ses images tendent vers le réalisme, mais ses illustrations monochromes s’affichent dans un ton sépia cette fois-ci, ce qui sied bien à l’aspect historique de l’intrigue. L’artiste se permet seulement des touches de rouges pour colorer certains objets (verre de pinard, joues d’un homme en colère, ardoise des toits, sang, et évidemment, la boule tombée du ciel), ce qui donne un style unique à l’œuvre. Voitures d’époque, bistros animés, rues pavées éclairées aux lampadaires ou forêts touffues jonchées de feuilles mortes, Stalner reproduit aussi bien les paysages urbains que champêtres.

Avec ce polar teinté de fantastique, Éric Stalner, qui agit la plupart du temps comme dessinateur, montre qu’il a également beaucoup de talent en tant que scénariste, et grâce à son délectable duo, Bertille & Bertille pourrait bien être le début d’une série à succès.

Bertille & Bertille: L’étrange boule rouge, d’Éric Stalner. Publié aux éditions Grand Angle, 104 pages.