Farm Manager 2022: bouillon d’agriculture

On a souvent une conception bien romantique des fermes, inspirées par les paysages bucoliques que l’on retrouve sur les pintes de lait par exemple, mais le jeu de gestion Farm Manager 2022 permet de se faire une meilleure idée de ce que la production agricole implique.

À la base, Farm Manager 2022 est un jeu de gestion dans la veine de Cities: Skylines. On pourrait penser que s’occuper d’une ferme est beaucoup moins exigeant que de gérer une ville complète, mais c’est mal connaître le quotidien des fermiers d’aujourd’hui. Loin de la petite fermette à la campagne, le titre nous place plutôt aux commandes d’un empire agricole, où tous les aspects de ce genre d’entreprise sont pris en considération. Il faut tout d’abord construire ses bâtiments, puis les raccorder à la route ainsi qu’au réseau électrique. En plus d’élever ses animaux et de veiller à la production dans les champs, on doit acquérir une quantité impressionnante de machinerie, tondre les moutons pour obtenir de la laine, transformer le lait des vaches et des chèvres en fromage, acheter des camions pour assurer la distribution de ses produits, tout en réussissant à faire un profit. Il s’agit donc d’un défi de taille.

Que serait une ferme sans animaux? C’est en passant par le marché que l’on peut acquérir des moutons, des vaches, des porcs ou des poules. Il faut évidemment construire assez d’étables, de bergeries ou de poulaillers pour les héberger. On doit également déterminer la nourriture que l’on leur donnera. Le choix est assez vaste, et aussi varié que de l’herbe, de l’ensilage, des carottes, du chou ou du soja. On peut les produire soi-même sur notre ferme, en ensemençant les champs, ou encore les acheter. Une grande variété de produits est disponible au marché (œufs organiques ou réguliers, fertilisant, semences, insecticides, carottes, chou, maïs, chanvre, orge, lin, pavot, etc.), mais malheureusement le jeu se contente de montrer une icône pour chacun. C’est seulement quand on place un produit dans son panier qu’on peut voir son nom. Le marché sert également à écouler notre production.

Accomplir les nombreuses tâches sur une ferme nécessite évidemment beaucoup de main-d’œuvre. En plus de construire un nombre suffisant de maisons pour héberger ses employés, on détermine aussi la durée de l’emploi, le salaire, ainsi que les heures de travail demandées par mois. Plus notre offre est attrayante, plus on a de chances que les gens postulent. Au-delà des travailleurs saisonniers, il faut aussi engager un vétérinaire, et lui ériger une clinique. Un garage et des espaces de stationnement sont nécessaires pour stocker tous les véhicules et la machinerie (charrue, planteuse arboricole, faucheuse, presse à balles rondes, cueilleur de céréales, tracteurs, ensileuse, moissonneuse), sans oublier les services d’un mécanicien. Il arrive que l’un de nos bâtiments prenne feu subitement. On doit alors appeler les pompiers, en espérant qu’ils arrivent assez vite pour que l’édifice en flammes ne soit pas une perte totale.

Farm Manager 2022 est présenté dans une vue isométrique au-dessus de l’action. La gâchette de gauche de la manette permet de reculer la caméra et d’avoir une vue d’ensemble, tandis que celle de droite est utilisée pour zoomer. On peut s’approcher considérablement de l’action, au point de voir les échafaudages et les ouvriers s’activer lors de construction de bâtiments. On clique sur le bâton analogique pour accélérer le passage du temps, ou le mettre sur pause. En appuyant sur la touche triangle, on fait apparaître un menu radial pour accéder rapidement aux options les plus fréquentes (construction, achat de machineries, gestion du personnel, marché, réseau électrique, routes). Il s’agit par contre clairement d’un port de jeu PC sur les consoles. On ne peut pas utiliser les bâtons analogiques de la manette pour se déplacer à travers certains menus, seulement les flèches du pavé numérique, ce qui peut s’avérer frustrant.

Le titre comprend fort heureusement un tutoriel, mais celui-ci n’explique pas toutes les complexités de ses mécaniques. Farm Manager 2022 nécessite donc un part d’essais et d’erreurs, ainsi qu’une bonne courbe d’apprentissage. Le jeu comprend une campagne, des scénarios précis dont il faut remplir les objectifs, ainsi qu’un mode libre, permettant de créer son propre empire agricole sans aucune contrainte de temps. Sa durée de vie est donc très respectable, et vous tiendra occupé durant de longues heures. Peu demandante en termes de graphiques, l’expérience tourne rondement sur les consoles, sans aucun bogue majeur. L’interface est par contre assez chargée, avec des informations et des menus sur trois des quatre côtés de l’écran.

En voulant être le plus près possible de la réalité, Farm Manager 2022 produit une expérience un peu trop complexe pour être vraiment amusante. J’ai personnellement eu plus souvent l’impression d’accomplir une corvée que d’être en train de jouer, mais ceux et celles qui apprécient les simulations pointues trouveront leur compte avec ce titre.

6/10

Farm Manager 2022

Développeur : Cleversan Games

Éditeur : Ultimate Games S.A.

Plateformes : PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series S/X (testé sur PlayStation 5)

Jeu disponible en français (textes à l’écran seulement)