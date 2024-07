Riven en réalité virtuelle, un univers libéré des contraintes

Le mois dernier, nous nous sommes laissés sur l’exploration de Myst version réalité virtuelle. Si l’immersion 360 degrés dans l’univers original de Cyan faisait rêver, le nouveau médium mettait cependant en évidence les limites d’un jeu qui manquait d’envergure, contraint par les limites de son époque.

Le port VR de Riven, la suite de Myst, vient complètement sublimer ces réserves. À sa sortie, en 1997, Riven avait pris tout le monde par surprise, livré dans un robuste coffret de 5 CD-ROMs et livrant une expérience d’exploration plus vaste et complexe que ce à quoi les jeux de l’époque nous avaient habitués.

Alors que Myst amenait le personnage joueur à investiguer la rixe entre les frères Sirius et Achenar, chacun enfermé dans le livre-prison de l’autre, Riven réunit le protagoniste avec Atrus, le père de Sirius et Achenar, qui a à nouveau grand besoin en ces temps de péril. Riven, le Cinquième âge, est sous le joug du tyrannique Gehn, le père d’Atrus. Catherine, l’épouse d’Atrus et égérie de la révolte contre Gehn, est captive, et Atrus craint le pire. L’exploration de Riven amènera le protagoniste à remonter aux sources des conflits de cette famille dysfonctionnelle et du mystère de la faille des étoiles – celle-là même qui lança l’intrigue de Myst.

Cette marche entre Myst et Riven persiste dans l’adaptation en VR. Libéré des contraintes du style point-and-click, le Cinquième Âge s’offre au joueur dans toute sa richesse et sa splendeur. Les environnements exotiques et les constructions cyclopéennes s’offrent à la vue dans une ambiance musicale toute en retenue et en discipline. Riven était magnifique en 1997, et il l’est toujours en 2024.

Cyan ne se sont pas simplement limités à faire passer leur opus dans un nouveau format, cependant. Les puzzles ont été revus afin de mieux s’adapter au nouveau format, et des interactions supplémentaires avec l’environnement ont été intégrées. Une toute nouvelle zone à explorer ravira les habitués de l’original.

On pourra cependant déplorer que les nouveaux puzzles tombent un peu au niveau de la facilité. La navigation à travers le jeu donne encore un peu le vertige aux virtuonautes qui ont l’estomac plus sensible. Probablement le plus triste cependant est le passage des personnages filmés à des modèles 3D, probablement pour mieux s’harmoniser avec le décor lui-même en 3D et pour pallier aux difficultés logistiques de mettre en scène des acteurs qui ressemblent à ceux et celles qui ont participé au jeu il y a plus de 25 ans.

Que ce soit en VR ou sur un écran plat, Riven demeure un monument du genre. Les îles fracturées du Cinquième âge forment un tout cohérent, une société brisée par la poigne écrasante du colonialisme et de la tyrannie d’un puissant. Contrairement aux îles désincarnées de Myst, on a l’impression de visiter un pays habité, et de changer pour le mieux la vie des gens qui y résident.

Riven

Développeur et éditeur: Cyan Worlds

Plateforme: PlayStation, Windows, Androis, iOS, réalité virtuelle (testé sur Meta Quest 2)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

