Cirque, impro et holographie, une combinaison gagnante pour le public montréalais

La Tohu propose, chaque vendredi et samedi du mois d’août, des rencontres dans la grande tradition de l’improvisation, mais avec de jeunes artistes circassiens que l’on peut admirer de près et dont les prouesses improvisées sont des plus spectaculaires. Un bonus ludique et plein d’émotion est offert gratuitement à ces soirées. La Veilleuse est une performance holographique à la fois drôle, magique, esthétique, poétique et qui donne beaucoup à réfléchir sur nos capacités de percevoir la réalité…

Sur une petite scène intime aménagée au sein de la Tohu, une chaise dans un coin et une ampoule allumée servent de décor à un spectacle d’environ 30 minutes qui, à lui seul, mérite le déplacement. Les artistes qui se succèdent devant nos yeux ne sont pas vraiment là, et pourtant… Leur présence semble bien réelle, beaucoup plus qu’au cinéma; en tout cas, différemment. Ce sont des hologrammes qui permettent des réalités augmentées des plus intéressantes. D’autant que les différentes séquences de performances sont très réussies et offrent des moments de rires, de poésie et de qualité musicale qui remplissent le spectateur d’émotions. Un moment est consacré à la discussion avec le public, et je suis sortie de là tout à fait enchantée par ce que j’avais vu, entendu et perçu…

Le spectacle d’impro-cirque sous le grand chapiteau est d’une tout autre nature.

Deux équipes de quatre artistes circassiens qui concourent, un musicien au clavier, une juge, un arbitre délicieusement détestable et qui reçoit – en guise de tomates – des nez de clowns de la part des spectateurs qui estiment ses décisions totalement injustes et qui participent au concours en votant pour les équipes à coup de cartons de couleurs.

Sur des écrans s’affichent les contraintes des artistes : nombre de participants, type de musique, thème théâtral et surtout discipline circassienne. Et là, on est ébahi par l’apparente facilité avec laquelle ces jeunes artistes effectuent toutes sortes de prouesses au sol, sur des chaises en équilibre, à la roue, à la corde en tissu, en jonglerie, au trapèze ou sur des patins… Ils sont tous d’une force et d’une dextérité extraordinaire et l’impro permet peut-être de mieux mesurer leurs talents dans ces disciplines si difficiles.

Car ici, nulle préparation, contrairement à un spectacle traditionnel de cirque. Des numéros très difficiles et dangereux sont effectués sur le champ. Et on notera aussi que les artistes ont tous plusieurs cordes à leur arc et sont capables d’exceller dans plus d’une discipline. Leur solidarité est aussi très émouvante dans les moments qu’ils savent être périlleux. Bref, on est ébloui par la maîtrise de ces artistes qui – en passant – changent à chaque représentation et permettent aux spectateurs d’assister à plus d’une soirée sans aucun risque de s’ennuyer.

De très belles soirées à s’offrir cet été et pour tous les publics…

L’Impro-Cirque par Les Improduits, du 22 juillet au 27 août 2022

La Veilleuse, Cabaret holographique par la Cie 14:20, du 28 juillet au 4 septembre 2022

Informations : https://tohu.ca/fr/programmation