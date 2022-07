Spellforce III Reforced : un heureux mélange de genres

Vous hésitez entre un RPG et un jeu de stratégie en temps réel? Pourquoi choisir quand on peut jouer les deux en même temps grâce à Spellforce III Reforced, un titre dont la version pour les consoles de salon est enfin disponible, près de cinq ans après sa sortie sur PC.

La moitié du temps, Spellforce III Reforced est un jeu de rôle tout ce qu’il y a de classique. Présenté dans une vue isométrique au-dessus de l’action et prenant place dans un univers de fantasy médiévale comptant un royaume, des mages, des elfes, des orques, et évidemment, un noble héros disposé à sauver le monde, on s’acquitte de différentes quêtes principales et secondaires, on combat une myriade d’ennemis et de créatures de mythologie, on personnalise l’équipement et l’armement de notre personnage grâce au butin récolté, et l’on débloque de nouvelles habiletés et de puissants sorts au fil de l’expérience accumulée. Tous ceux et celles qui ont déjà joué à un RPG se retrouveront immédiatement en terrain connu.

L’autre moitié du temps par contre, Spellforce III Reforced se transforme en jeu de stratégie en temps réel. Dans le cadre d’une quête, lorsqu’on arrive dans un village ou un campement, il faut en effet prendre la gestion de l’endroit en charge. On doit alors récolter assez de matières premières (bois, pierres, nourriture) afin de construire divers bâtiments, comme un hôtel de ville, des fermes, des scieries, des carrières, des maisons pour accueillir une population toujours grandissante, ou des casernes pour former archers, cavaliers, et soldats. On acquiert des plans d’architecture pour certaines constructions plus complexes lors de quêtes, et on effectue des recherches afin d’accéder à de nouvelles technologies plus avancées et efficaces.

On ne contrôle pas un seul personnage dans Spellforce III Reforced, mais plutôt une équipe pouvant accueillir jusqu’à quatre membres. Chacun monte de niveau individuellement, et on détermine leur évolution en choisissant les habiletés à débloquer, ainsi que leur équipement. En plus de leurs classes respectives, ils disposent non pas d’un, mais de deux, et parfois même de trois, arbres de compétences dans différentes spécialités, ce qui permet de vraiment adapter chaque héros à son style de jeu, selon ses préférences. La gâchette de droite ouvre un menu radial permettant d’accéder aux sorts et attaques de tous les personnages du groupe simultanément, ce qui est pratique pour un titre ne comptant pas de pause tactique.

En appuyant longuement sur le bouton A, un cercle, qui s’agrandit de plus en plus, permet de sélectionner les héros, ou les troupes, à notre disposition. Les unités militaires par contre n’écoutent pas toujours nos ordres, et n’en font souvent qu’à leur tête. Même si on leur indique d’attaquer un ennemi particulier, ils se tournent souvent vers un autre dans le feu de l’action, ce qui est assez irritant. Il faut malheureusement cliquer sur le sol constamment pour indiquer à notre équipe l’endroit où se déplacer, une méthode qui trahit le fait que le jeu soit originalement paru sur PC. Pour le reste, les contrôles sont assez bien adaptés aux manettes des consoles. Avec les bâtons analogiques, on déplace la caméra et on zoome sur l’action. La gâchette de gauche quant à elle permet d’accéder au menu de construction.

L’édition Reforced de Spellforce III comprend non pas une, mais bien deux campagnes, totalisant une soixantaine d’heures. Dans Soul Harvest, on incarne Sentenza Noria, un général de la force d’élite de la Reine dont la mission est de neutraliser les tensions dans le royaume. Haalâyash antique nous met dans la peau d’Alric Tahar, le fils de l’homme ayant mené la rébellion contre le trône. On peut les compléter en solo, ou en mode coopératif. On trouve aussi les modes « Arène » et « Escarmouche » permettant de se mesurer à d’autres joueurs en ligne. Grande nouveauté pour cette version sur consoles, le mode « Voyage », dans lequel on crée son propre héros sur mesure avant de compléter différents scénarios, qui lui permettront de monter graduellement de niveau, et devenir de plus en plus puissant.

Offrant plus d’action que la moyenne des RTS et nécessitant une approche beaucoup plus stratégique que dans un RPG traditionnel, Spellforce III Reforced marie deux styles de jeu assez différents, mais qui se complètent étonnamment bien l’un l’autre.

7/10

Spellforce III Reforced

Développeur : Grimlore Games

Éditeur : THQ Nordic

Plateformes : PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series S/X (testé sur Xbox Series X)

Jeu disponible en français (textes à l’écran seulement)