Après la nuit en ouverture du 13e Festival Montréal complètement cirque

Un spectacle de cirque présente toujours une dimension hors du commun, voire magique. Mais quand la scénographie s’en mêle et appuie cette dimension quasi surnaturelle, on est en pleine féérie et on a du mal à croire ce que nos yeux admirent. Après la nuit par la troupe Nord Est, mis en scène par Benoit Landry, fait partie de ce genre de spectacles : un agencement de salle, des décors, des costumes, de la musique live et des artistes pour le moins époustouflants.

Après la nuit a été spécialement conçu en fonction de la circularité de la Tohu. Les gradins entourent la scène comme dans les cirques traditionnels, mais le décor qui la garnit ne ressemble à rien de connu. On joue sur la dimension onirique avec une atmosphère nocturne, une petite scène circulaire mouvante au centre pour accueillir les trois musiciens et leurs instruments, et trois sortes d’immenses cages d’oiseaux sans barreaux suspendus dans le ciel. Autant dire que toutes les places sont bonnes et que les spectateurs sont invités à regarder partout, sur le sol mais aussi au plus haut du ciel dans les airs.

Et c’est dans les airs que tout commence. Au son de chants et d’une musique qui fait une grande part à la recherche de sonorités spéciales (archer sur guitare électrique, claviers, accordéon, batterie et effets de micros) une créature vaporeuse se balance silencieusement entre deux des immenses constructions aériennes. Au sol, une enfant la regarde étonnée comme nous tous les spectateurs, et cette enfant sera des danseurs hip hop qui s’agitent sur la terre.

Ainsi, le spectacle qui fait une grande place à la musique et aux chants avec le trio montréalais Chances, s’articule entre chorégraphies très athlétiques et acrobaties dans les airs. Toutes les grandes spécialités de l’art circassien y figurent : corde lisse, élastique, trapèze, funambulisme, cerceau et autres acrobaties dangereuses et réalisées avec une virtuosité incomparable.

On est quelque part entre le jour et la nuit, entre l’humain et le surnaturel. Ce que ces artistes sont capables de réaliser devant nos yeux est d’une difficulté et d’une dangerosité extrêmes, et ils réalisent ces exploits le plus naturellement du monde, avec un plaisir communicatif.

Après la nuit est présenté en ouverture d’un 13e Festival Montréal complètement cirque, qui réservera encore sans doute bien des surprises. Il est offert chaque soir du festival, en plus de la riche programmation en salle et en extérieur, sur différents sites.

Après la nuit, du 5 au 16 juillet 2022, à La Tohu