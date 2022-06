Evil Dead – The Game : des démons et des hommes

Pas besoin d’être un grand connaisseur de la franchise d’horreur créée par Sam Raimi pour apprécier Evil Dead: The Game, une expérience principalement en ligne où un groupe de survivants doit affronter des hordes de démons.

Le principe de Evil Dead: The Game est simple. Une équipe de quatre joueurs dispose de trente minutes pour trouver les trois morceaux d’une carte indiquant l’emplacement d’une dague cérémonielle et des pages du Nécronomicon. Les forces infernales montent de niveau et deviennent de plus en plus puissantes à mesure que le temps s’écoule. Une fois que l’on a récupéré les objets nécessaires pour effectuer le rituel, le compteur s’arrête. Il faut alors éliminer un groupe de Démons anciens, puis protéger le Livre des Morts des nombreux assauts pendant qu’il se reconstruit, et mettre ainsi fin à l’invasion du Mal sur Terre.

Bien que le temps soit compté, il faut tout de même explorer les environs à la recherche d’équipement, puisque l’on débute la partie sans aucune arme. On trouve aussi des amulettes, fournissant une certaine quantité de protection contre les ennemis, ainsi que des bouteilles de cola, qui redonnent des points de vie lorsqu’on est blessé. Des boissons « Pink F » dissimulées un peu partout à travers la carte permettent d’augmenter les attributs de son personnage (armes de corps-à-corps ou de tir, santé, énergie, niveau de peur et bouclier), mais ces améliorations sont temporaires, et ne durent que le temps de la partie.

On peut équiper deux armes à la fois, soit une pour le combat au corps-à-corps et une pour le tir. L’arsenal se décline en différents niveaux de rareté, et de puissance. Satisfaisantes, les mécaniques de combat alternent entre attaques légères et lourdes, et on compte même des exécutions. À l’image des films de la franchise, Evil Dead: The Game ne lésine pas sur le gore et les démembrements, comme les geysers d’hémoglobine, sont de la partie. La carte de jeu est si vaste qu’on retrouve des véhicules facilitant les déplacements, mais à cause du bruit, conduire une automobile ou un camion attire les démons comme des mouches.

La peur entre également en ligne de compte dans Evil Dead: The Game. La jauge monte plus lentement lorsqu’on est en groupe, et plus rapidement lorsqu’on est seul. On trouve parfois des allumettes, et en allumant des lampes et des feux de camp, ou en demeurant un certain temps dans une zone bien éclairée, on peut faire descendre son niveau de peur. Lorsque la jauge est pleine, on s’expose à être possédé par un démon. On ne contrôle alors plus nos mouvements, et notre personnage attaque ses coéquipiers, qui doivent nous asséner des coups jusqu’à ce que la présence démoniaque nous quitte.

Les survivants se divisent en quatre classes : leader, guerrier, chasseur et support. Les personnages disponibles sont issus de l’entièreté de la franchise : Cheryl Williams et Scotty de The Evil Dead, Annie Knowby et Ed Getley de Evil Dead II, Henry le Rouge de Army of Darkness, ainsi que Kelly Maxwell et Pablo Simon Bolivar de Ash vs The Evil Dead. Évidemment, le jeu ne serait pas le même sans la présence de Ash Williams, le héros des films et de la série télévisée. Il n’y a pas qu’une seule incarnation de Ash Williams qui soit jouable, mais bien quatre versions différentes, provenant de chaque opus.

Tous les survivants possèdent des habiletés spécifiques, que l’on peut activer durant la partie. Kelly n’utilise pas de points d’énergie quand elle esquive une attaque par exemple. Annie augmente la portée des armes de tir de tous ses coéquipiers, Cheryl peut guérir ses partenaires, et Scotty cause des explosions causant des dommages à tous les ennemis se trouvant à proximité. On ne peut pas avoir deux fois le même personnage au sein de son équipe. Plusieurs des comédiens originaux prêtent leurs voix à leur alter ego du jeu, à commencer par Bruce Campbell.

Contrairement à Dead by Daylight, où l’on recommence à zéro à chaque nouvelle partie, Evil Dead: The Game propose une progression permanente des personnages, qui montent de niveau et évoluent séparément. Chaque match accorde un certain nombre de points d’expérience, que l’on utilise pour faire évoluer les différents survivants jouables. Un arbre de compétences, comptant une bonne vingtaine de pouvoirs spéciaux, est disponible pour chacun, et on investit des points dans les habiletés de chacun en fonction de son style de jeu préféré.

Evil Dead: The Game comprend une campagne solo divisée en cinq chapitres, mais l’essentiel de l’expérience se trouve en ligne. Le titre offre la compatibilité entre consoles et PC. On peut jouer en équipe contre l’intelligence artificielle, mais un joueur peut aussi assumer le contrôle des démons. Comme dans les films, on flotte près du sol dans une forme désincarnée, et on gobe des boules d’énergie, avec lesquelles on invoque des portails d’où les démons déferlent. Il est aussi possible de posséder les arbres ou les voitures, et même de piéger les caisses de butin disséminées à travers la carte.

Améliorant substantiellement le genre d’expérience popularisé par Dead by Daylight, Evil Dead: The Game traduit très bien l’ambiance de la franchise d’horreur en jeu vidéo, et malgré son côté un peu répétitif, le titre constitue un hommage bien senti aux films de Sam Raimi.

7.5/10

Evil Dead: The Game

Développeur : Boss Team Games

Éditeur : Saber Interactive

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series S/X (testé sur Xbox Series X)