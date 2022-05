Célébrer la vie avec Kooza du Cirque du Soleil

La question est lancée : Kooza serait-il le spectacle le plus « cirque » du Cirque du Soleil? Les spectateurs montréalais auront la chance de se faire leur propre avis dès ce jeudi. Et comme si la vie avait voulu se joindre aux célébrations, voilà que le beau temps fait déjà son apparition, alors qu’un soleil lumineux et une chaleur inhabituelle accueillaient fans et médias lors de la traditionnelle conférence de presse qui avait lieu ce mardi matin.

Au-delà de la question du retrait des animaux, il est impossible de ne pas associer le Cirque du Soleil à ses affinités avec le théâtre et bon nombre d’arts qui ne sont pas nécessairement jumelés automatiquement avec le cirque traditionnel. Si cela est souvent signe d’innovation, c’est pourtant un retour aux sources que le clown David Shiner avait voulu insuffler à l’entreprise avec Kooza, tout en cherchant à couper le souffle des spectateurs avec des numéros risqués ou non conseillés en chapiteau, en les présentant notamment sans filet.

Le spectacle qui fête ses 15 ans cette année, après avoir été présenté à plus de huit millions de spectateurs à travers le monde, est décidément un favori par son côté rassembleur et festif qui sait en offrir généreusement à tous les types de public. Et disons que tous ont certainement envie de se joindre à la fête, comme en témoignent les 100 000 billets déjà vendus pour cette première création à prendre vie en ville après un hiatus de maintenant trois ans.

C’est la directrice artistique Jennifer Lécuyer, armée d’une excitation plus que palpable, qui a présenté trois numéros aux « différentes couleurs et aux différentes énergies » lors de la conférence de presse. Si le duo unicycle paraissait plutôt rouillé, l’énergie a commencé à monter avec le numéro de sangles aériennes qui se veut une ode à la féminité dans toute sa force et sa flexibilité, notamment.

C’est toutefois le numéro de planche sautoir, la grande finale du spectacle, qu’on surveillera de près. Ce numéro singulier qui a un besoin absolu de 19 acrobates pour fonctionner, soit près de la moitié de la distribution et dont chacun tient une place précise qui ne peut être remplacée, a toute l’énergie et l’audace nécessaire pour en mettre plein la vue.

À noter que pour avoir vu la mouture originale, le numéro de la roue de la mort est resté grandement ancré dans mes souvenirs et que si le numéro est resté similaire à sa routine initiale, il risque encore de bien marquer les esprits.

On peut également préciser que comme de coutume, la musique prend encore une place centrale, cette fois via deux chanteuses au style bien différent, mais aussi avec six musiciens et un chef d’orchestre.

Pour le reste, tout le monde a certainement très hâte de renouer avec ce synonyme indéniable de bonheur et de plaisir, avec un spectacle tout désigné pour renouer pleinement avec la culture.

Kooza, du Cirque du Soleil débute ses représentations sous le chapiteau du Vieux-Port de Montréal ce jeudi le 12 mai et ce, jusqu’au 14 août prochain. Il continuer ensuite sa tournée à Gatineau du 25 août au 25 septembre.

Pour plus de détails sur la production et pour acheter des billets vous pouvez vous rendre ici: cirquedusoleil.com/kooza