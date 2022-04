Pixels et préjugés #12: les 20 ans de Morrowind

Il y a 20 ans, Bethesda révolutionnait le monde du jeu vidéo en lançant The Elder Scrolls III: Morrowind. Dans le cadre du 12e épisode de Pixels et préjugés, Hugo Prévost, Louis-Gabriel Parent-Belzile et Francis Beaudry remontent dans le temps, jusqu’en 2002, pour revisiter ce jeu de rôle culte.

Classique des classiques pour certains, titre aux mécaniques de jeu ayant fait plus que leur temps pour d’autres, Morrowind continue de détonner dans le paysage vidéoludique, même après la sortie d’Oblivion, puis de Skyrim. Qu’en reste-t-il, 20 ans plus tard? Et pourquoi éprouve-t-on le soudain besoin de le réinstaller?

En 2016, Hugo proposait aussi une critique écrite pour parler de son expérience avec ce titre singulier.

