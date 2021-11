Séance de test – Les liens se réchauffent avec Mysa

À la même date, l’an dernier, je donnais mon avis sur le thermostat intelligent Mysa pour plinthes chauffantes électriques. Je relevais plusieurs difficultés reliées à l’installation et à la programmation dudit objet. Il faut croire que je n’ai pas été le seul à me plaindre et que ces desiderata ont été entendus par l’entreprise. Le nouveau modèle que j’ai testé n’a pris que quelques minutes à programmer. Cette opération m’est apparue nettement plus conviviale que la précédente.

En ce qui concerne l’installation, il y a encore place à de l’amélioration dans les consignes. Dans ma situation, la disposition des fils dans la boîte électrique ne correspondait pas au schéma du guide d’accueil. J’ai donc dû y aller par essai et erreur. Mes déboires furent cependant de courte durée. La nouvelle mouture de Mysa est de plus petites dimensions que la précédente, ce qui permet plus facilement son installation dans un espace exigu. C’est aussi plus écologique : moins le bidule est volumineux, moins son empreinte écologique l’est.

Rappelons que Le système Mysa est disponible pour plusieurs types de chauffage : plinthes, air pulsé, plancher chauffant. Son design est d’une sobriété extrême. Il s’intègre donc facilement dans différents décors. Il offre un affichage rétro éclairé et tactile qui permet de lire facilement, même à distance, la température actuelle et de modifier temporairement la température souhaitée à l’aide d’un simple toucher.

Son prix est passé de près de 100$, à près de 150$ en un an, ce qui peut paraître beaucoup, malgré la présence de nouvelles fonctionnalités intéressantes. La garantie offerte est de deux ans. En prime, vous pouvez parler à Mysa pour régler la température sans pitonner sur votre téléphone ou votre tablette.