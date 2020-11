Séance de test – Mysa, le thermostat (difficilement) connecté

Sur le marché des thermostats intelligents, on ne retrouve pas que des joueurs asiatiques ou états-uniens. Il y a aussi Empowered Homes inc, établie à St-Jean, Terre-Neuve et Labrador. Précisions tout de suite que si l’entreprise a pignon sur rue au Canada, le produit que nous avons testé est tout de même fabriqué en Chine.

Les thermostats programmables ne datent pas d’hier et les économies d’énergie qui peuvent en découler non plus. Mais, à l’ère des objets connectés, nous serions en droit de nous attendre à une simplification de la programmation du thermostat. Avec le modèle de thermostat MYSA-V-1-0, il nous a fallu galérer un peu avant d’accéder à la programmation.

En effet, sur la boîte du produit, il est proposé de vérifier la compatibilité de notre système de chauffage avec Mysa avant d’en faire l’achat. Bonne idée. Mais, une fois rendu sur le site de Mysa, les différentes configurations de boîtes électriques proposées ne correspondaient pas à notre situation. Il nous est alors proposé de prendre des photos de notre filage et de les envoyer au soutien de Mysa. La seule réponse que nous ayons obtenue, en anglais seulement même si le site offre une version française, ce sont les heures d’ouverture du service à la clientèle, sans numéro de téléphone pour le contacter.

Nous rabattant sur le « bot » du soutien en ligne, la seule réponse s’approchant de la situation présentée, nous ramenait au guide d’installation qui, comme nous l’avons déjà mentionné, ne répertoriait pas de configuration de boîte électrique correspondant à la nôtre. Il nous a donc fallu les conseils d’un ami électricien pour nous assurer de faire un branchement efficace et sécuritaire.

À partir de là, les choses se sont mises à mieux aller. Malgré quelques erreurs de traduction, la version française de l’application est plutôt conviviale. Sous l’option « horaire régulier », on ne peut programmer que du lundi au vendredi. Il faut aller dans personnalisation pour ajouter un programme pour la fin de semaine. La création de zones est une option pratique lorsqu’on a plus d’une plinthe dans la même pièce : ça permet de programmer une seule fois pour toute la pièce.

Le système Mysa est disponible pour plusieurs types de chauffage: plinthes, air pulsé, plancher chauffant. Son design est d’une sobriété extrême. Il s’intègre donc facilement dans différents décors. Il offre un affichage rétro éclairé et tactile qui permet de lire facilement, même à distance, la température actuelle et de modifier temporairement la température souhaitée à l’aide d’un simple toucher. Son prix, près de 100$, nous apparaît convenable. La garantie offerte est de deux ans. En prime, vous pouvez parler à Mysa pour régler la température sans pitonner sur votre téléphone ou votre tablette.

