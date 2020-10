Faire grand bruit avec le silence et une formule pour annuler la pollution sonore

Les bureaux à aire ouverte remplis de travailleurs penchés sur leur bureau, casque antibruit sur la tête, pourraient bientôt être chose du passé, grâce à une nouvelle étude réalisée au sein de l’Australian National University (ANU).

Des chercheurs de cette université ont mis au point une nouvelle formule pour démontrer à quel point la technologie d’annulation du bruit peut être efficace à différents endroits.

Selon la principale responsable de l’étude, la Dr Aimee Zhang, l’objectif ultime est de parvenir à un environnement sans bruit sans devoir utiliser des écouteurs.

« Notre formule nous permet de calculer le meilleur niveau d’annulation du bruit auquel nous pouvons parvenir dans une zone donnée – par exemple, un bureau avec une installation classique de bureaux, des fenêtres et des portes », a-t-elle indiqué.

« Il s’agit d’une façon de créer des espaces plus silencieux, sans que tout le monde ne doive porter des écouteurs. »

Toujours selon la Dre Zhang, le défi est que le bruit blanc produit par les écouteurs antibruit est généralement très efficace, puisque l’oreille représente une petite surface, comparativement au fait de tenter de bloquer le bruit dans des espaces bien plus grands, où la chose est beaucoup plus complexe.

« En gros, vous devez installer plusieurs micros et haut-parleurs pour annuler la source de bruit originale », a-t-elle indiqué.

« Ce n’est pas toujours pratique. Nous n’avons pas toujours les ressources suffisantes pour atteindre un niveau idéal de blocage du bruit. Cette étude nous offre une méthode pour prédire l’ampleur de l’annulation possible du bruit, et le bruit qui ne peut pas être bloqué, le tout avant de mettre en place un système complet de blocage du bruit. Si nous développons davantage cette technologie, cela pourrait non seulement être incroyablement utile à domicile et dans les bureaux, mais aussi dans les avions et les voitures. »

L’étude a été publiée dans le Journal of the Acoustical Society of America.

