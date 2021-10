Tales of Arise: le meilleur du JRPG

Ayant débuté en 1995 avec Tales of Phantasia, la vénérable franchise de JRPG Tales of des studios Bandai Namco a fait paraître pas moins de 17 titres depuis, et Tales of Arise, le plus récent opus, pourrait bien être le plus accessible, et le meilleur, de la série à ce jour.

Ayant remporté la guerre grâce à leur technologie plus avancée, il y a maintenant trois siècles que les Renans ont pris le contrôle de la planète Dhana, qu’ils ont divisée en cinq régions, chacune sous le joug d’un seigneur différent. Vivant dans l’oppression, les Dahnans sont réduits aux travaux forcés, et voient leur énergie astrale siphonnée par leurs maîtres. Portant un masque de fer recouvrant entièrement son visage, le héros de Tales of Arise est un esclave amnésique ne ressentant pas la douleur. Un jour, il vient en aide à Shionne, une Renane pourchassée par des soldats, et se retrouve en fuite à ses côtés. Intercepté par les Crimson Crows, un groupe de rebelles mené par un certain Zéphyr, le mystérieux homme joindra leur rang et se lancera dans une révolution qui semble impossible, dans l’espoir de chasser les envahisseurs et de peut-être retrouver la mémoire et son identité en cours de route.

Tales of Arise est sûrement le plus occidental des jeux de la série. Axé sur des batailles en temps réel plutôt qu’au tour à tour, comme c’est habituellement le cas dans les JRPG, le titre propose une formule hybride, qui mise davantage sur l’action sans pour autant négliger l’aspect stratégique. Chacun des héros composant notre groupe possède une panoplie d’habiletés nommées « artes ». On peut assigner trois attaques au sol et trois aériennes à la fois parmi toutes celles disponibles. On choisit celle qu’on souhaite déployer en appuyant sur les boutons Y, X et A. On assène des coups avec le bouton pressoir, tandis que la gâchette de droite de la manette sert à esquiver. Le système de combat incite à diversifier son approche, puisqu’après avoir utilisé la même attaque trois fois de suite, elle perd de son efficacité.

Notre groupe peut accueillir jusqu’à six personnages. On assume le contrôle d’un seul héros à la fois, mais on peut changer en tout temps celui que l’on incarne. Comme ils possèdent tous des habiletés différentes (magie, combat rapproché, armes à feu, etc.), on trouve de quoi satisfaire tous les types de joueurs. Trois autres membres de notre équipe prennent part aux combats de manière active, et les deux restants se cantonnent à des rôles de soutien. L’intelligence artificielle s’acquitte très bien de sa tâche dans Tales of Arise, et l’on peut se fier sur nos compagnons pour nous guérir et se battre efficacement à nos côtés. Il est aussi possible de déterminer leur comportement général, en leur indiquant de se battre avec modération, de manière plus agressive, ou de se concentrer sur la guérison.

Chaque coup asséné à l’ennemi remplit la jauge énergie. Quand celle d’un de ses personnages est pleine, on sélectionne son icône avec la flèche du pavé numérique afin d’activer son pouvoir spécial. Quand celle des quatre héros est pleine, on peut livrer un assaut coordonné, encore plus puissant. À force d’exécuter certaines actions précises, on débloque des « emblèmes », l’équivalent d’un arbre de compétence, dans lesquels on peut investir ses points d’expérience pour déverrouiller de nouveaux pouvoirs. Il est recommandé de choisir des habiletés complémentaires, puisque, même au plus bas des quatre niveaux de difficulté, Tales of Arise est un jeu ardu, et certains boss qu’on affronte possèdent 50 000, 60 000, et parfois plus de 100 000 points de vie, ce qui rend certaines batailles assez longues et difficiles.

En plus d’un système de combat très élaboré, Tales of Arise compte plusieurs autres mécaniques. L’alimentation prend une place importante dans le jeu. On récolte des tonnes d’ingrédients lors de notre périple (champignons, blé, pommes de terre, riz, tomates, fraises, poulet, saumon, etc.), qui servent à concocter des plats accordant différents bonus (augmentation de la protection contre les attaques ou de l’expérience accumulée, amélioration de la rareté du butin, etc.). Des dizaines de recettes deviennent peu à peu disponibles. Un système assez complexe est dédié à la pêche, et on gère aussi une ferme. On peut donc élever différents animaux (cochons, poules, porcs, moutons, chevaux) pour leur viande. On amasse également divers matériaux (minéraux, métaux) servant à fabriquer des armes, des armures et des accessoires.

Bien qu’il ne soit pas dépourvu d’action, loin de là, Tales of Arise est assez verbeux, et met une large emphase sur l’aspect narratif de son expérience. En plus de nombreuses cinématiques s’affichant en dessin animé, il y a des échanges constants entre les différents membres de son groupe, qui discutent de tout et de rien sur la route ou au feu de camp, lorsqu’on se repose pour régénérer ses forces. En plus d’étoffer substantiellement l’univers du jeu, ces conversations ont pour but de rapprocher les coéquipiers, ce qui améliore leur coopération lors des combats. Heureusement, en abordant des thèmes comme le racisme, la guerre, les excès du pouvoir ou la division des classes sociales, cette histoire de révolution sur la planète Dahna est intéressante, et donne envie d’en connaître le dénouement.

Optimisé pour les consoles de nouvelle génération, Tales of Arise est un jeu aussi fluide que magnifique, dont les rendus empruntent le style d’un animé japonais. Les graphiques sont fortement influencés par le manga, avec des personnages androgynes dotés de grands yeux expressifs, et vêtus de tenues extravagantes. Le feu, les éclairages, la végétation se balançant au gré du vent ou les effets visuels des sorts magiques, sont spectaculaires. On apprécie également la grande diversité des environnements, entre Calaglia, une terre aride remplie de rocs et de flammes, Cyslodia, un endroit enneigé où il fait toujours nuit, Elde Menancia et sa végétation luxuriante, Mahag Saar, le royaume du vent, ou les marécages de Ganath Haros. Comptant d’innombrables quêtes principales et secondaires, on peut facilement engouffrer une centaine d’heures dans le titre.

Il y avait longtemps qu’un JRPG ne m’avait pas procuré autant de plaisir, et Tales of Arise est tellement bon et accessible que son expérience, finement ciselée, pourrait même séduire des gens n’ayant habituellement aucun intérêt pour le genre.

9/10

Tales of Arise

Développeur : Bandai Namco Studios

Éditeur : Namco Bandai Games America Inc.

Plateformes : Playstation 4 & 5, Windows, Xbox One, Xbox Series S/X (testé sur Xbox Series X)