Scooby-Doo Meets Courage the Cowardly Dog: deux chiens qui ont la chienne

L’univers des deux chiens les plus poltrons (et les plus gloutons) de toute l’histoire des dessins animés se conjugue pour la première fois dans le film Straight Out of Nowhere: Scooby-Doo Meets Courage the Cowardly Dog, disponible en DVD.

Après avoir résolu une énième énigme et démasqué le coupable, la bande d’adolescents de l’agence Mystery Inc. reprend la route. Sur le chemin du retour, ils s’arrêtent dans la petite ville de Nowhere, où Scooby-Doo tombe nez à nez avec un petit chien rose nommé Courage qui, en plus d’être aussi peureux que lui, partage également sa grande passion pour la nourriture. Affectés par une vibration émise sur une fréquence inaudible pour les humains, les deux animaux sont témoins de manifestations troublantes. Des cigales mutantes, atteignant jusqu’à sept pieds, sortent en masse du sol, et les objets quotidiens, comme les boules de poils bloquant les éviers de cuisine ou de simples chaises de salon, se transforment en monstres et attaquent la population. Fred, Daphne, Velma et Shaggy feront donc un séjour prolongé dans ce patelin, véritable capitale de l’étrange, le temps de trouver la provenance de ce mystérieux signal et surtout, la cause derrière tous ces phénomènes inexpliqués.

Qu’il s’agisse de personnages fictifs issus d’autres franchises (le Scarecrow de Batman dans Happy Halloween Scooby-Doo! par exemple) ou de personnalités réelles jouant leur propre rôle (comme Bill Nye, Weird Al Yankovic ou Jim Gaffigan dans Scooby-Doo and Guess Who?), les studios Warner tentent depuis quelques années d’injecter du sang neuf à la formule de Scooby-Doo grâce à l’apport de divers invités, mais dans ce tout nouveau film d’animation, ils plongent plutôt la bande d’enquêteurs paranormaux du Mystery Inc. dans un autre univers, celui de Courage The Cowardly Dog. Puisque les deux émissions mettent en vedette des chiens trouillards confrontés à des phénomènes surnaturels et affichent un goût prononcé pour le mélange horreur et comédie, la fusion est absolument parfaite. Sans être aussi déjanté que Ren & Stimpy, le résultat pourrait bien être l’une des aventures les plus surréalistes de toute l’histoire de Scooby-Doo. Le long-métrage explique même pourquoi la ville de Nowhere est aussi étrange, un mystère que la série originale, diffusée entre 1999 et 2002, n’a jamais éclairci.

Le film réussit l’exploit de marier l’esthétique des deux franchises dans un ensemble cohérent. Scooby-Doo et sa bande conservent leur look et leurs vêtements, jusqu’à leur camionnette aux motifs « flower power », et c’est la même chose du côté des personnages provenant de Courage the Cowardly Dog (notamment Eustace et Muriel Bagge, Katz et Le Quack). Les deux styles visuels, bien que très différents, cohabitent étonnamment bien dans cette animation en 2D, où certains éléments de décor et les véhicules sont des modèles 3D dotés de rendus de dessins animés. Les comédiens officiels des deux séries sont pratiquement tous de la partie. Frank Welker, l’interprète de Scooby-Doo et de Fred depuis 1969, reprend son rôle, tout comme Matthew Lillard (Shaggy), Kate Micucci (Velma) et Grey Griffin (Daphne). Marty Grabstein prête de nouveau sa voix au chien Courage et Thea White à Muriel, mais Eustace est par contre joué par Jeff Bergman plutôt que par Lionel Wilson.

Straight Out of Nowhere: Scooby-Doo Meets Courage the Cowardly Dog est disponible en version DVD. En plus du long-métrage, l’édition puise également dans les archives de la franchise pour offrir trois aventures complètes de Scooby-Doo en supplément. Tiré de Scooby-Doo Where Are You!, la série originale 1969, on a tout d’abord droit à l’épisode Decoy for a Dognapper. Les deux autres histoires, intitulées The Gruesome Game of the Gator Ghoul et Chiller Diller Movie Thriller, proviennent de l’émission de 1976, The Scooby-Doo/Dynomutt Hour. Évidemment, ces trois animations sont présentées dans le format de l’époque, en 640 x 480 avec des bandes noires sur les deux côtés de l’écran.

Difficile d’imaginer meilleur mariage que celui entre Scooby-Doo et Courage the Cowardly Dog, et les connaisseurs de ces séries d’animation se réjouiront de la rencontre entre ces deux toutous qui, bien qu’ils aient peur de leurs ombres, uniront leurs forces pour élucider le mystère au cœur de la ville de Nowhere.

6.5/10

Straight Out of Nowhere: Scooby-Doo Meets Courage the Cowardly Dog

Réalisation: Cecilia Aranovich

Scénario: Michael Ryan (d’après les personnages créés par William Hannah, Joseph Barbera et John Dilworth)

Avec: Frank Welker, Grey Griffin, Matthew Lillard, Kate Micucci, Jeff Bergman, Marty Grabstein, Thea White, Jeff Bennett et Chuck Montgomery

Durée: 72 minutes

Format: DVD

Langue: Anglais, français et espagnol