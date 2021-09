The Forever Purge: les États-Désunis d’Amérique

Quatrième film de la franchise, The Forever Purge, disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD, change la donne, en présentant une purge qui, au lieu de durer douze heures comme toutes les autres, devient permanente.

Chaque année aux États-Unis, tous les crimes, y compris le meurtre, sont permis durant douze heures afin de fournir un exutoire à la population. Adela et Juan, un couple de Mexicains ayant traversé illégalement la frontière pour fuir la violence des cartels de la drogue il y a maintenant huit mois, travaillent sur le ranch de la famille Tucker, et s’apprêtent à vivre leur toute première purge. Quand le soleil se lève, ils sont soulagés d’avoir survécu à cette nuit de chaos, mais une désagréable surprise les attend. En effet, les actes de barbarie ne s’arrêtent pas comme prévu au son de la sirène marquant la fin de cette « purification par le sang », et un peu partout au Texas comme dans le reste du pays, des groupes armés ont décidé que la purge devait devenir permanente. Devant la situation, la loi martiale est déclarée, et le Canada et le Mexique ouvrent leurs portes durant six heures pour accueillir les Américains cherchant à échapper au carnage. La famille de riches fermiers blancs et leurs travailleurs mexicains devront mettre leurs différences de côté et unir leurs forces pour atteindre la frontière avant qu’il ne soit trop tard.

Certains ont reproché à The Forever Purge d’être une œuvre moralisatrice ou militante, et il est vrai qu’il y a une certaine ironie dans le fait de voir des Américains hostiles à l’immigration devenir à leur tour des réfugiés qui tentent de se rendre au Mexique pour échapper à la crise faisant rage dans leur pays mais, au-delà de sa violence extrême, la franchise a toujours cherché à véhiculer un message politique. Cette volonté de refléter les tensions sociales bien présentes aux États-Unis, tout en les exagérant, est d’ailleurs ce qui distingue cette série du simple thriller d’horreur. Prenant place en 2048, ce nouveau chapitre s’inspire de la situation actuelle chez nos voisins du Sud, du fameux mur de Donald Trump en passant par l’attaque sur le Capitole, les tensions raciales, la montée des suprématistes blancs et les inégalités croissantes entre riches et pauvres, pour extrapoler comment une société dans laquelle les politiciens attisent la haine à des fins électoralistes peut finir par sombrer dans la guerre civile.

Le scénario est une fois de plus signé par James DeMonaco, mais la réalisation a été confiée à Everardo Gout cette fois-ci. Alors que les trois premiers volets de la franchise reprenaient sensiblement la même formule, The Forever Purge fait les choses différemment, en balayant du revers de la main les règles balisant la purge dans les films précédents. À l’exception d’un court détour par El Paso, le long-métrage délaisse les grandes métropoles américaines pour les régions rurale du Texas, ce qui lui donne des airs de western apocalyptique. Pour la première fois, les meurtres se déroulent également en plein jour, et la violence semble encore plus explicite et réaliste sous les rayons du soleil. Chose plutôt rare dans une production hollywoodienne, deux acteurs mexicains, Ana de la Reguera (Adela) et Tenoch Huerta (Juan), tiennent les rôles principaux. La distribution compte également Will Patton dans la peau du patriarche de la famille Tucker. Josh Lucas incarne son fils Dylan, et son épouse est jouée par Cassidy Freeman (Tess Mercer dans la série Smallville).

L’édition haute définition de The Forever Purge comprend le film sur disques Blu-ray et DVD, ainsi qu’un code pour télécharger une copie numérique, comme c’est la norme depuis quelques années. Le matériel supplémentaire compte une ouverture alternative présentée en scénarimage, une seule et unique scène retirée du montage final (dans laquelle les protagonistes se racontent des blagues racistes, ce qui explique son retrait), une revuette de huit minutes où les producteurs Jason Blum et Sébastien K. Le Mercier et les acteurs principaux abordent le concept de ce nouveau chapitre, ainsi que de la décision d’embaucher un réalisateur mexicain pour le réaliser. La bande-annonce officielle et un bref document de deux minutes portant sur la conception et la création des costumes, complète le menu.

Ce portrait d’une Amérique cédant aux démons du racisme est peut-être trop proche de la réalité pour être confortable, mais en accordant encore plus d’importance à la dimension politique que les volets précédents, The Forever Purge est, à mon humble avis, le film le plus pertinent de la franchise.

6.5/10

The Forever Purge

Réalisation: Everardo Gout

Scénario: James DeMonaco

Avec: Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Leven Rambin, Cassidy Freeman, Alejandro Edda et Will Patton

Durée: 103 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray, DVD + copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol