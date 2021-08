Pacman et préjugés #07: le mouvement #ADayOffTwitch

Les trois coanimateurs de Pacman et préjugés sont de retour pour un nouvel épisode, où il est notamment question du mouvement A Day Off Twitch, qui vise à faire pression sur la plateforme vidéo pour combattre plus efficacement la haine et la discrimination qui y font rage.

Hugo et Louis-Gabriel discutent aussi du jeu The Ascent; Louis-Gabriel présente par ailleurs une critique du jeu Solasta: Crown of the Magister, un jeu de rôle pas piqué des vers qui accomplit de grandes choses malgré ses moyens limités.

