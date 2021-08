CryoFall, la survie multijoueurs futuriste

Sur une planète lointaine et largement inhospitalière, vous devrez apprendre à survivre, y compris en récoltant des ressources, en fabriquant des objets, en construisant des bâtiments sophistiqués et, ultimement, en affrontant des monstres et en accomplissant des missions. Mieux (ou pire) encore, il faudra accomplir tout cela… à plusieurs.

Développé par AtomicTorch Studio et publié par Daedalic Entertainment, CryoFall est donc un jeu d’aventure, de survie et de « crafting » largement structuré autour du jeu multijoueurs. Lancé en accès anticipé en 2019, le titre a été « officiellement » lancé plus tôt cette année.

La prémisse, on l’aura compris, est similaire à celle de quantité d’autres jeux du même genre. Acquérir des ressources, les transformer, puis construire des objets qui permettront ultimement d’acquérir plus de ressources, etc.

Tout repose alors sur la façon dont les mécaniques sont utilisées, et comment les concepteurs du jeu ont envisagé leur système de progression, qui est bien entendu au coeur de la chose. Sans possibilité de monter de niveau pour améliorer ses capacités et ses talents, par exemple, ou sans option de déverrouiller l’accès à des objets et des bâtiments plus sophistiqués, on se retrouve avec un jeu sans attrait pour les joueurs, au-delà des premières minutes.

Sans grande surprise, les premières minutes seront consacrées à jeter les bases de ce qui sera par la suite une grande aventure planétaire. Mais c’est aussi là où les problèmes du jeu apparaissent. S’ils sont relativement peu nombreux, ces accrocs pourraient pousser certains joueurs potentiels à revoir leur intérêt pour le titre, le cas échéant.

D’abord, les premières 30 à 60 minutes ressembleront aux 30 à 60 premières minutes de dizaines de jeux semblables. Si la progression est intéressante et relativement rapide, il est toujours stupéfiant de constater qu’après avoir atterri sur une autre planète, il soit nécessaire de rechercher la technologie nécessaire pour construire un feu de camp, ou encore un abri rudimentaire.

Autre irritant, la progression passe éventuellement par le fait de réclamer une zone territoriale en son nom, histoire d’y construire éventuellement les débuts de sa base. Mais puisqu’il s’agit d’un jeu en ligne, la plupart des terrains situés près des lieux où les joueurs apparaissent pour se lancer à l’aventure ont été « conquis » depuis belle lurette, et il faudra donc se contenter d’un racoin rabougri, ou encore s’exiler sur de grandes distances.

Enfin, et c’est probablement là où le bât blesse le plus, la plupart des serveurs comportent une fonctionnalité de « décadence », qui fait en sorte qu’après un certain temps, les installations des joueurs commenceront à se dégrader, à moins que les aventuriers en herbe ne se reconnectent à l’intérieur du délai imparti.

Pour ce test, la période de grâce, en quelque sorte, ne durait que quatre jours et des poussières. Pour s’amuser franchement dans CryoFall, donc, il faut non seulement réunir au moins un autre joueur avec soi, mais aussi s’assurer de jouer assez souvent pour ne pas perdre sa progression, en quelque sorte. De quoi décourager les personnes qui voudraient simplement se détendre à intervalles irréguliers, ou qui occupent des emplois qui empêchent de trouver régulièrement du temps pour jouer.

Tout cela est bien dommage, puisque CryoFall est franchement intéressant. Mais avec toute cette ambition viennent d’imposantes barrières qui forcent les joueurs à adopter une seule approche, plutôt que d’offrir une véritable liberté d’action.

CryoFall

Développer: AtomicTorch Studio

Éditeur: Daedalic Entertainment

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

