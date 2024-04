Carré de cendres, un hommage à une artiste déjantée, fragile et attachante

Carré de cendres, Dans le sillage de Brigite Fontaine : le titre du spectacle offert pour un soir au théâtre Outremont dit bien ce qu’il en est. L’artiste française Brigitte Fontaine, celle qui âgée de 80 et quelques années déclarait récemment : « Aujourd’hui, je fais moins peur… », est la reine de l’autodérision, des jeux de mots déjantés et de la provocation. Une provocation qui a sans doute pour fonction de dissimuler une grande vulnérabilité. Isabel Rancier lui rend hommage.

Accompagnée de sa complice au piano Fabienne Lucet, l’artiste pluridisciplinaire Isabel Rancier est visiblement habitée par Brigitte Fontaine, dont elle connait à n’en pas douter tous les textes par cœur. Dans un spectacle très construit, dans un décor à la fois de jardin d’enfants où l’on joue futilement et de cabinet secret où l’on fume, où l’on boit et où l’on masque ses rides, elle propose des danses, des performances et surtout les chants bien interprétés d’une sélection de l’ensemble du répertoire de l’artiste française.

Ainsi plonge-t-on au cœur de cette personnalité à part dans le monde artistique. Brigitte Fontaine, celle qui avec son compagnon interprétait en 1973 une sorte de chanson parlée « C’est normal » fuit tout ce qui est normalité. À la fois chanteuse, poétesse, écrivaine, nouvelliste, parolière, dramaturge, artiste de théâtre, elle se compare à une libellule, ce long, mince et fragile insecte qui vole dans tous les sens, qui peut paraître un peu effrayant alors qu’il est très sympathique (il nous débarrasse des mouches et des moustiques) et tout à fait inoffensif.

Et c’est cette fragilité intérieure qui se dégage des textes et des chansons interprétés par Isabel Rancier. Avec des mots, « juste des mots comme à la radio », ces mots qui accompagnent la solitude, Brigitte Fontaine s’amuse, dit tout ce qui lui passe par la tête, de sa vie intime à ce qu’elle observe du monde.

« Je fais tout avec imperfection, c’est ce qui me permet de rester modeste », ses sentences sont drôles et déroutantes, drôles parce que déroutantes et toujours intelligentes.

Le spectacle donne envie de découvrir ou de redécouvrir cette artiste totalement à part, à la fois très forte et très fragile, celle qui déclare encore : « Quand je serai grande, je ne serai jamais adulte. »

Carré de cendres, dans le sillage de Brigitte Fontaine

Idéation et création : Isabel Rancier

Chansons (textes) : Brigitte Fontaine

Musique : Areski Belkacem

Mise en scène : Bernard Lavoie et Isabel Rancier

Conception musique et arrangements : Fabienne Lucet

Mise en espace et chorégraphie : Marie-Claude Guérin