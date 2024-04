Alaskan Road Truckers, une belle promesse qui ne couvre pas la distance

Alaskan Road Truckers, ce nouvel item qui s’est ajouté à la niche des jeux de simulation de camions en octobre dernier, est arrivé sur la scène avec une promesse audacieuse: celle de faire un jeu sur les personnes qui conduisent les camions, pas sur les camions eux-mêmes. Un pari intéressant que Road Studio n’a pas su relever.

Il est vrai qu’à l’inverse de jeux comme American Truck Simulator ou Euro Truck Simulator, Alaskan Road Truckers vous plonge dans la peau de la personne qui est au volant du camion. Cela veut dire que vous allez traverser des aires de stationnement, acheter de la bouffe sèche à la station service et dormir au motel. L’interface vous offre la possibilité de peser sur toutes sortes de boutons dans le camion, pour allumer les essuie-glace ou mettre en place le frein à main.

Ces ajouts auraient dû ajouter une couche d’immersion, mais ultimement leur valeur ajoutée est presque nulle et on déplore la perte de temps nécessaire pour aller « parler » à des personnages non-joueur sans animation et sans dialogue qui ne feront, en bout de ligne, rien d’autre que d’afficher un menu.

Les différentes opérations manuelles (brancher des câbles, rétracter le support de la remorque, mettre la pompe à essence dans le réservoir) sont inégaux et fades; le manque de finition dans l’expérience utilisateur achève de rendre désagréable ce qui aurait pu être un des atouts du jeu. Ici, on a réussi à se coincer de façon définitive entre le camion, la pompe à essence et le tuyau d’essence. Seule solution, quitter le jeu et recharger la partie. Pour l’immersion, on repassera.

On déplorera que d’autres fonctionnalités bien implantées dans des jeux du genre sont absentes. Par exemple, on peut largement ignorer les limites de vitesse et la signalisation. L’expérience de conduite est inférieure à celle d’autres simulateurs, et si on aurait pu compter sur les magnifiques paysages de l’Alaska pour nous régaler les yeux, les graphismes du jeu ne remplissent pas la commande. Même la musique est fade; on vous recommandera de vous ouvrir une petite liste de lecture de Dean Martin ou de CCR sur le côté.

Bref, un projet qui promettait de beaux ajouts au genre mais en bout de ligne déçoit un peu. Alaskan Road Truckers demeure un jeu très jouable et relativement agréable, et peut changer le mal de place si vous vous êtes fatigués des autres titres, mais on ne réinvente pas la roue, ni le transport routier.

Alaskan Road Truckers

Développé par: Road Studio

Éditeurs: Movie Games, Green Man Gaming et PlayWay

Vous aimez les jeux vidéo? Abonnez-vous aux podcasts Pixels et préjugés et SVGA!