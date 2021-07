Cirque – Se réinventer, ce n’est peut-être pas pour tout le monde

Ce mardi 13 juillet, avait lieu la première de Sixo, présenté par la troupe Flip Fabrique. Il s’agissait d’une soirée spéciale pour cette troupe de Québec qui célèbrera bientôt dix ans de collaboration avec La ToHu et dont c’était, dans le cadre du festival Montréal complètement cirque, la 100e représentation avec ce fidèle partenaire.

Malgré cette absence de la scène circassienne de plus de 14 mois, nous avions encore en tête la dernière prestation de Flip Fabrique dans la salle circulaire de la ToHu et les attentes étaient grandes. Rappelez-vous qu’au début du confinement, on a suggéré aux artistes de se réinventer. Hélas, la palme du renouveau ne reviendra sans doute pas à Flip Fabrique. Bon, une fois cela dit, qu’en est-il de Sixo ?

Dans les notes de programme, on nous informe que cinq invités en attendront un sixième, dont on ne saura jamais rien. Chacun de ces invités a reçu une invitation pour une année différente, entre les années 50 du siècle dernier et le début des années 2000. Par ailleurs, les exemplaires des lettres d’invitation se multiplient tout au long du spectacle sans que l’on comprenne pourquoi. Bref, ce n’est pas pour la trame narrative qu’il faut aller voir Sixo.

Il faut accourir à la ToHu si on veut voir du cirque épuré, sans beaucoup d’équipements spécialisés hormis le fil mou et le trampoline. De façon générale, la performance provient vraiment des artistes eux-mêmes.

Jamie Adkins était, sans contredit, le clown de la soirée. Il a aussi bien fait en jonglerie, mais il a surtout excellé sur le fil mou avec lequel il semble avoir de très grandes affinités.

L’attitude de charmeur de Jacob Grégoire était drôle et convaincante, surtout lorsqu’il a presque été éconduit par Camille Tremblay, malgré une performance très honnête sur le trampoline.

Dylan Herrera n’a malheureusement pas vraiment eu l’occasion de briller et ses clowneries n’ont fait rire que les enfants.

Camille Tremblay, de son côté, nous a donné une leçon de souplesse et d’équilibre alors que Mélijade Tremblay Bouchard a volé la vedette avec ses numéros de roue Cyr et de hula hoop. Pour ce dernier numéro, les éclairages étaient particulièrement bien réussis et rehaussaient l’aspect éblouissant de la performance.

Notons, au passage, l’originalité du numéro de main à main entre Camille Tremblay et Mélijade Tremblay Bouchard.

Sixo est à l’affiche jusqu’au 18 juillet.