Doit-on se coller la bouche pour mieux dormir? Pas sûr

L’utilisation de ruban adhésif pour garder la bouche fermée en dormant : est-ce vraiment une bonne façon d’améliorer son sommeil ? Le Détecteur de rumeurs a constaté que l’efficacité de cette méthode reste à démontrer.

Les origines

Dès les années 1950, le médecin ukrainien Konstantin Buteyko avait développé une méthode pour améliorer le contrôle de l’asthme: il y suggérait entre autres de se coller la bouche avec un ruban adhésif (en anglais, mouth taping) pendant la nuit pour s’assurer de respirer par le nez.

En 2020, dans son livre Breath: The New Science of a Lost Art, le journaliste américain James Nestor racontait pour sa part comment il avait essayé de dormir avec la bouche collée. Depuis, cette méthode est devenue virale sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, expliquaient en janvier 2025 des chercheurs américains qui se sont intéressés au phénomène.

Les prétentions les plus fréquemment associées à cette méthode: un meilleur sommeil, la prévention des caries, de la mauvaise haleine et de la bouche sèche. Un article du New York Times publié en 2022 énumérait toutefois plusieurs autres bienfaits vantés par les influenceurs : plus d’énergie, une peau plus en santé, une amélioration de l’humeur, moins de problèmes de digestion, une diminution du brouillard mental, un renforcement du système immunitaire et une « mâchoire mieux définie ».

Les avantages de respirer par le nez

Si on ne s’arrête qu’à la respiration par le nez, ses avantages sont connus. Ken O’Halloran, un chercheur britannique qui étudie la physiologie du système cardiorespiratoire, rappelait par exemple en 2024 que la respiration nasale réchauffe, humidifie et filtre l’air, ce qui diminue le risque d’inhaler des particules irritantes, des bactéries ou des virus.

Par ailleurs, lorsqu’on respire par la bouche en position couchée, l’espace à l’arrière de la gorge est réduit, comme l’expliquaient des scientifiques de Taïwan dans un article de 2022 où ils analysaient (sur un petit groupe de 20 personnes) l’impact de la technique du ruban adhésif sur la bouche. Cela nuit à l’action des muscles respiratoires et peut empirer l’apnée obstructive du sommeil. Des études ont d’ailleurs fait un lien entre cette maladie et le fait de respirer par la bouche, soulignaient-ils.

C’est donc de ce constat que vient la théorie des bénéfices de la technique du ruban adhésif: cela permettrait de respirer uniquement par le nez. Dans leur texte de janvier 2025, les chercheurs américains notaient que la plupart des affirmations qu’on retrouve sur les réseaux sociaux reposent sur cette hypothèse.

Une efficacité à démontrer

Peu d’études ont toutefois évalué l’efficacité de la technique. L’une d’elles, réalisée en 2015 auprès de seulement 30 patients, semblait suggérer que de se coller la bouche avec du ruban adhésif diminuait l’intensité des ronflements et l’apnée du sommeil. Cette expérience ne comportait toutefois pas de groupe contrôle.

Dans leur analyse, les scientifiques américains n’avaient trouvé que neuf autres études se penchant sur le sujet et seulement deux avaient noté des effets positifs sur l’apnée du sommeil ou les ronflements. Les chercheurs taïwanais, en 2022, en citaient deux autres. Mais toutes ces études ont généralement les mêmes problèmes : très peu de participants et pas de groupe contrôle.

Plus récemment, en mai 2025, des chercheurs canadiens ont réalisé une revue de la littérature scientifique et sont arrivés eux aussi à la conclusion que la majorité des études n’avaient pas démontré que cette approche comportait des bénéfices, même si quelques-unes notaient de très légers avantages.

Des risques

Il y a même des risques, selon une étude réalisée en 2024 : chez certaines personnes, se coller la bouche peut empirer l’apnée. C’est que dans bien des cas, l’obstruction nasale provoque la respiration par la bouche. Garder la bouche fermée pourrait donc diminuer le flot d’air et nuire à l’oxygénation du corps. L’analyse des chercheurs canadiens a également noté un risque d’asphyxie en cas d’obstruction nasale ou de vomissement.

En entrevue pour le New York Times en 2022, la Dre Ann Kearney confirmait que cette méthode est contre-indiquée pour les gens qui ont de la difficulté à respirer par le nez, de même que pour ceux qui ronflent ou qui ont un sommeil qui n’est pas réparateur. Dans ces cas, il faut comprendre la source du problème et il est alors important de consulter un médecin. En l’absence de contre-indications toutefois, Kearney recommande la respiration par le nez comme étant « plus efficace », mais sans aller jusqu’à recommander le ruban adhésif.

Quant aux autres allégations qu’on peut trouver sur les réseaux sociaux —prévention des caries, meilleure digestion, meilleure humeur, etc.— les chercheurs américains ajoutaient qu’elles ne sont pas soutenues par ces études.

Verdict

Même s’il est bénéfique de respirer par le nez, peu d’études ont évalué l’efficacité de se coller la bouche avec du ruban adhésif. Cette méthode peut même être dangereuse pour certaines personnes et il est donc préférable d’en discuter avec un médecin.