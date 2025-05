Barbie a des pieds plus plats

Au cours des 65 dernières années, Barbie a subi une évolution anatomique majeure: ses pieds sont devenus considérablement plus plats.

C’est ce que révèle une étude tout à fait sérieuse d’une question qui, écrivent les auteurs, déborde largement du commercialisme pour tomber dans le sociologique: cette évolution coïncide en effet avec l’évolution —tardive— de Barbie vers le marché du travail, et plusieurs types d’emplois sont difficilement compatibles avec le port de talons hauts.

Les podiatres australiennes et britanniques qui sont derrière cette recherche ont mesuré l’angle des pieds de 2750 poupées « qui ont vécu dans Barbie Land » entre 1959 et 2024. Au début, pendant les 30 premières années, les pieds étaient toujours arqués, et l’angle était presque systématiquement de 40 degrés par rapport au sol — y compris pour la Barbie astronaute.

C’est à partir de 1990 que les premières Barbie aux « pieds plats » arrivent sur le marché, alors que le personnage devient tour à tour paléontologue, développeuse de jeux vidéo ou serveuse chez McDonald. Lorsqu’on arrive en 2024, 60% des Barbie récentes ont des pieds parallèles au sol.

La recherche est parue le 14 mai dans la revue PLoS One. L’équipe cite comme source d’inspiration pour cette étude une scène du film Barbie, en 2023, où le personnage central découvre avec effroi que ses pieds sont devenus plats.

Il est quand même frappant, note dans The Guardian la co-auteure Cylie Williams, de l’Université Monash à Melbourne, qu’il ait fallu attendre les années 1990 pour observer cette évolution. « Tellement de choses ont changé au cours des 30 dernières années. Il y avait des emplois, comme hôtesse de l’air et employée dans une banque, où les femmes devaient porter des talons hauts comme partie de leur uniforme ». D’un autre côté, Williams s’objecte au traitement systématiquement négatif des talons hauts et préfère laisser aux femmes le choix d’en porter ou non — « comme Barbie le fait ».