Companion, ou le portrait-robot de l’amour

Imaginez que la série télévisée Westworld et le film Fargo des frères Coen aient un enfant illégitime ensemble, et vous aurez une petite idée d’à quoi ressemble Companion, le tout premier long-métrage de Drew Hancock disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD.

Companion est le genre de film sur lequel il est préférable d’en savoir le moins possible avant le visionnement afin de découvrir par soi-même ses multiples rebondissements inattendus. Pour cette raison, il est difficile d’écrire un synopsis du long-métrage sans divulgâcher une partie de l’intrigue. En me fiant sur ce qui est dévoilé dans la bande annonce, voici ce que je peux me permettre de dire: Josh Beeman vit une relation amoureuse depuis plusieurs mois avec Iris, un robot de compagnie qu’il loue à la corporation Empathix, mais cette dernière ignore qu’elle n’est pas humaine. Le couple se rend dans une maison de campagne isolée avec des amis pour la fin de semaine. Une fois sur place, les choses dégénèrent assez rapidement.

Bien qu’il débute comme une comédie romantique rose-bonbon, Companion mélange allègrement les styles pour créer une œuvre férocement unique et originale, qui s’inscrit parfaitement dans l’air du temps. Le réalisateur et scénariste Drew Hancock injecte en effet de l’humour, de la science-fiction et un brin de slasher à son intrigue. Mettant en vedette un homme incompétent se retrouvant pris dans un engrenage inextricable alors qu’il essaie de commettre un crime qu’il pensait pourtant bien planifié, le film évoque beaucoup Fargo. Au final, le long-métrage propose une vision un peu glauque d’un futur pas si éloigné, et constitue assurément l’une des plus belles surprises cinématographiques depuis longtemps.

En plus d’être drôle et très divertissant, le long-métrage possède une profondeur inattendue. Le scénario traite de la difficulté de tisser des liens émotifs à notre époque, de la dépendance de plus en plus grande envers la technologie, ainsi que du sentiment qu’ont certains milléniaux que tout leur est dû. En plus de la relation toxique au centre du film, Companion présente une version moderne de la femme soumise, dont l’existence est entièrement vouée à satisfaire son homme. Bien que le sujet de l’intelligence artificielle ait été maintes fois exploré dans les dernières années (Her, M3gan, Ex Machina, etc.), le long-métrage utilise un angle inédit pour aborder ce thème.

Dans le rôle d’Iris, Sophie Thatcher constitue une véritable révélation, et à travers son interprétation d’une « femme » qui se libère progressivement de l’emprise de son partenaire contrôlant, elle démontre à la fois de la force et de la vulnérabilité. Jack Quaid, qui joue Josh Beeman, s’impose de plus en plus comme un acteur montant de cette génération, et il livre encore une fois une performance solide et authentique. La distribution compte également la participation de Lukas Gage (qu’on a pu voir dans Dead Boy Detectives), ainsi qu’Harvey Guillén, qui incarne un personnage récurrent dans la série télévisée What We Do in the Shadows.

Ayant principalement réalisé des courts-métrages et des épisodes de séries télévisées depuis une dizaine d’années, Drew Hancock signe son tout premier film avec Companion, et gageons que ça ne sera pas son dernier. Sa cinématographie, très lumineuse, tire profit des paysages bucoliques de la campagne et parvient à insuffler de l’horreur, même en plein jour. À l’aide d’effets pratiques simples mais très efficaces, il donne vie à ses éléments de science-fiction sans disposer d’un méga-budget pour ce faire, démontrant ainsi sa créativité et sa grande maîtrise du médium.

En achetant la version ultra-haute définition de Companion, on obtient le film sur disque 4K, ainsi qu’un code donnant accès à une copie numérique. L’édition compte également une quinzaine de minutes de matériel supplémentaire réparti en trois revuettes. Dans la première, Sophie Thatcher et Jack Quaid parlent de leurs personnages, et de la relation toxique entre Josh et Iris. La seconde est consacrée à Eli et Patrick, le seul couple des trois qui s’aime vraiment dans le long-métrage. La dernière aborde l’aspect horrifique de l’œuvre, et les effets pratiques utilisés pour certaines scènes.

On a parfois l’impression que bon nombre de productions en provenance d’Hollywood sentent le réchauffé, mais Companion prouve qu’il est encore possible de réaliser des films vraiment originaux, et qu’un bon scénario vaut dix fois plus que des effets spéciaux coûteux. Il s’agit donc d’une œuvre rafraîchissante, qu’il vaut la peine de visionner.

8/10

Companion

Réalisation et scénario: Drew Hancock

Avec: Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén, Rupert Friend et Jaboukie Young-White

Durée: 97 minutes



Format : UHD (4K et copie numérique)



Langue : Anglais, allemand, tchèque, français, italien, polonais et espagnol