Rembobinage – Projection #05: The Pillow Book

Très fortement implanté dans l’esthétique des années 1990, THE PILLOW BOOK, réalisé et scénarisé par Peter Greenaway, s’inspire de l’oeuvre millénaire de Sei Shonagon pour raconter une histoire mêlant poésie, calligraphie, érotisme… et un jeune Ewan McGregor. À Projection, Chloé et Hugo se demandent bien quoi penser de cette oeuvre à la fois audacieuse et bigarrée.

