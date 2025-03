Rembobinage – Projection #04: Le nom de la rose

Au 14e siècle, un moine et son novice sont appelés à résoudre un sanglant mystère qui endeuille une abaye du nord de l’Italie. Dans LE NOM DE LA ROSE, réalisé par Jean-Jacques Annaud, Sean Connery et Christian Slater mènent une bien étrange enquête. Et à Projection, Hugo et Chloé constatent que ce film alimente non seulement les plaisirs de l’esprit, mais aussi ceux de la chair…

