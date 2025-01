Strawberries in January, la comédie musicale qui ne laisse pas froid

Strawberries in January, présenté au Théâtre Centaur en collaboration ave le Théâtre Advienne que pourra, est une comédie musicale basée sur la pièce Des fraises en janvier d’Evelyne de la Chenelière. La pièce québecoise, écrite en 1999, a été reprise dans plusieurs pays. Cette nouvelle version anglaise est une traduction de Morwyn Brebner, adaptée par Frédéric Bélanger et Audrey Thériault.

La musique de Ludivoc Bonnier, Eva Foote et Habib Zekri est entraînante et le quatuor à corde, bien que discrètement installé en hauteur et derrière un rideau ajouré, est bien présent tout au long du spectacle.

Le décor simplement constitué de planches verticales, sur lesquelles ont a installé des ampoules, laisse toute la place à l’imagination des spectateurs et au jeu des acteurs.

On rencontre François devant son piano, auteur éperduement amoureux de sa coloc Sophie. Il écrit et compose tout en racontant ses déboires à son ami Robert.

Léa, propriétaire esseulée d’un bed and breakfast à la campagne, tombe enceinte sans chercher à contacter le père, persuadée qu’il lui a laissé un faux numéro de téléphone.

Par ailleurs, la femme tente désespérément de retrouver son amie d’enfance, dont elle est sans nouvelles depuis de nombreuses années.

S’ensuit des chassés-croisés, parfois à la manière d’un vaudeville. Les interactions toxiques s’entremêlent avec la romance à l’eau de rose. Difficile d’y démêler le vrai du faux… Qu’est-ce qui est réellement arrivé aux personnages et qu’est-ce qui est sorti de l’imagination de François, l’auteur?

Il ne faut probablement pas trop s’arrêter et tenter d’y réfléchir, mais plutôt se laisser porter par l’humour de la pièce et les chansons.

Mention spéciale à la performance de l’interprète de Sophie, alors qu’elle nous chante sa suranalyse (overthinking) après une première date qui n’a pas été de tout repos; on rit et on est essouflés pour elle.

La fin nous laisse un peu perplexes, mais qui sait? C’est peut-être seulement la fin réconfortante qu’aurait espérée François.

Strawberries in January

Direction musicale: Nick Carpenter

Interprètes: Éloi ArchamBaudoin (Robert), Ryan Bommarito (François), Métushalème Dary (Léa), Madeleine Scovil (Sophie

Guitare: Khalil Bouaziz

Violon: Quinn Dooley

Violoncelle / Guitare / Mandoline: Tobias Kimmelman

Basse: Christophe Papadimitriou