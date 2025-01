Casser du franquiste dans Only Lead Can Stop Them

Vous ennuyez-vous de Wolfenstein 3D? Si tel est le cas, Only Lead Can Stop Them, développé par Warcry Interactive, est pour vous. Pour les autres, il existe quantité de jeux de tir à la première personne, même de ceux qui se réclament de l’étiquette de boomer shooter, qui sont plus intéressants et mieux développés.

L’idée n’est certainement pas mauvaise, à la base: adapter le grand-père des jeux de tir à la première personne, sorti au début des années 1990, pour parler non pas des éternels nazis, mais plutôt des fascistes réunis sous l’égide de Franco, en Espagne, lors de la Guerre civile espagnole. Terrain d’entraînement pour les troupes d’Hitler et de Mussolini, ce conflit a mené au massacre de dizaines de milliers de personnes, ainsi qu’à l’imposition d’une dictature brutale qui perdurera bien après l’effondrement des régimes de Berlin et Rome.

Dans Only Lead Can Stop Them, donc, on joue le rôle d’un combattant des forces républicaines qui s’échappe de prison et devra franchir une série de niveaux en tuant à peu près tout ce qui bouge, des simples gardes jusqu’aux prêtres démoniaques, en passant par les chiens de garde assoiffés de sang.

Mais lorsqu’il est question de rendre hommage – car il s’agit bel et bien d’un hommage, à moins que nous soyons en présence d’une inspiration un peu trop marquée? –, il faut peut-être savoir doser. De l’affiche du jeu en passant par l’image du protagoniste, quantité de visuels, l’engin graphique misant sur le 3D, mais avec des sprites en 2D, tout, ici, sent peut-être un peu trop fort Wolfenstein 3D.

Et même si ce titre ancestral a toujours ses partisans, soyons honnêtes: le succès culte d’id Software, qui ouvrira la voie à l’immortel Doom, a vieilli. Heureusement, dans cette reprise, cet hommage, cette copie, peu importe le nom qu’on souhaite lui donner, certaines choses ont été améliorées. Tout d’abord, finis les niveaux labyrinthiques s’étendant sur le plat: les développeurs ont évidemment accès à des outils de création qui, eux, sont récents.

Voilà donc de la verticalité, des niveaux ouverts… même si notre personnage n’aura pas l’occasion de se servir de ses jambes pour sauter.

Autre amélioration: même si l’on reproduit largement le style de Wolf 3D, le niveau de détail est tout de même plus élevé, y compris avec les armes, joliment animées. On appréciera aussi particulièrement la musique, une bande-son électronique rétro qui évoque les films d’aventure des années 1980 (bonjour, Tron).

Toutefois, en voulant vraiment adhérer à l’idée de Wolfenstein 3D, les développeurs d’Only Lead Can Stop Them se sont un peu tiré dans le pied. D’abord, parce que les sprites en basse définition ont fait leur temps, même si l’on peut certainement aimer les jeux rétro.

Ensuite, on a beau apprécier l’expérience, en théorie, certaines aspérités deviennent vite agaçantes. Les contrôles, d’abord, souffrent d’une certaine mollesse, que ce soit en se déplaçant ou en utilisant nos armes. Cela ne nous empêche généralement pas de nous déplacer ou de tirer sur les ennemis, mais le joueur aura l’impression de se battre contre le titre lui-même.

Par ailleurs, le système de détection des impacts n’est clairement pas au point: on aura parfois beau tirer sur des méchants, on a l’impression que les balles se perdent quelque part dans l’immensité. Cela est particulièrement vrai lorsque notre personnage se trouve près de portes doubles et qu’on tente d’abattre des méchants qui se retrouvent coincés derrière l’une de ces portes, tandis que l’autre est ouverte.

Autre problème, qui représente étrangement un recul par rapport à Wolfenstein 3D: ces gardes, qui criaient quelque chose en allemand lorsque le joueur était dans leur champ de vision, à l’époque, ne disent aujourd’hui plus rien. Et donc, dans le contexte où le niveau de difficulté est élevé et que les trousses de santé, elles, se font rares, impossible de compter sur le jeu pour nous avertir de la présence d’ennemis dans notre dos. Il est donc tout à fait possible de se faire tuer en quelques secondes… et de devoir recommencer le niveau en soupirant de frustration.

Bref, il est franchement paradoxal de dire cela en 2025, mais Only Lead Can Stop Them est à la fois un hommage relativement réussi au grand-père des jeux de tir à la première personne, mais aussi un titre qui pourrait apprendre une chose ou deux de la part de cet ancêtre, justement.

Only Lead Can Stop Them

Développeur: Warcry Interactive

Éditeur: Retrovibe

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface)

