IDUN, un étonnant mélange des genres

Sur une planète lointaine, un petit groupe dépareillé devra apprendre à se débrouiller pour non seulement survivre, face à des hordes insatiables d’extraterrestres voraces, mais aussi résoudre le mystère de ce monde dangereux. Bienvenue dans IDUN.

Développé par IDUN Interactive et publié par Surefire.Games, le titre propose un concentré de plusieurs genres: gestion, d’abord, avec cette station spatiale à développer, ces ressources à accumuler, etc.; aventure, ensuite, avec ces héros possédant chacun leurs habiletés et leurs points forts (et faibles).

Enfin, il s’agit également d’une fusion entre le jeu de stratégie, avec ses mines, ses bâtiments importants… et un tower defense. En effet, les attaques constantes de ces bestioles affamées – ou peut-être simplement fâchées que des humains s’invitent chez elles, pour exploiter leurs précieuses ressources de façon éhontée – nécessiteront l’installation d’ouvrages défensifs.

De fait, cette question de protection de nos acquis (et de nos héros) sera en fait centrale à cette campagne solo: autrement, les bâtiments à construire sont généralement peu nombreux, sans qu’il soit nécessaire d’offrir une alimentation en énergie, par exemple.

Jusque-là, IDUN pourrait se distinguer avec l’emploi de personnages dotés de capacités spécifiques, notamment un tireur d’élite, ou encore une combattante au corps à corps. Tous ces gens sont habituellement très utiles pour occire divers types de bibittes, qu’elles soient faibles, mais nombreuses, ou encore lentes et blindées.

Ce qui est plus intéressant, cependant, c’est la possibilité de déplacer à l’envi nos tourelles défensives, mitrailleuses, lance-flammes et autres canons. Cette flexibilité permet d’offrir une expérience de jeu beaucoup plus fluide, avec l’option d’effectuer une poussée en « territoire ennemi », par exemple, histoire de s’installer sur un site riche en ressources, puis de battre en retraite sans rien perdre de nos défenses lorsque ledit gisement est épuisé.

Là où le bât blesse, toutefois, c’est qu’une fois les premières missions complétées, on se retrouve un peu à tourner en rond en cherchant quoi faire. Le jeu va ainsi nous proposer une série de missions généralement assez identiques, qui consistent à recueillir un certain nombre de points de ressources, récupérer des astéroïdes avec un robot armé jusqu’aux dents, ou encore à protéger des bâtiments pendant un laps de temps donné.

Et pour atteindre ces objectifs, on se retrouvera habituellement dans une situation où l’on choisit, à l’avance, la bonne combinaison de défenses à construire, de héros à utiliser et d’autres avantages dont on souhaitera tirer parti, ou on échouera lamentablement à contenir la horde d’ennemis.

Peut-être que ce journaliste a simplement de la difficulté à prévoir les obstacles ou gérer les ressources et armes à sa disposition. Mais le fait est qu’entre rater une mission en quelques minutes, ou parfois se retrouver à devoir accélérer le temps qui passe parce que les défenses sont justement impénétrables, et qu’il faut simplement laisser rouler le chronomètre, on finit par perdre intérêt.

Intéressant et certainement assez original pour valoir le coup d’oeil, IDUN semble manquer d’un certain je ne sais quoi pour véritablement réussir à s’imposer comme un jeu incontournable. Peut-être est-ce cette volonté de se décliner sous tant de formes différentes qui nuit à ses ambitions?

IDUN – Frontline Survival

Développeur: IDUN Interactive

Éditeur: Surefire.Games

Plateformes: Windows, Linux, macOS (testé sur Windows/Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

