Beach Invasion 1945, ou l’art de se tirer dessus

Aux armes! Dans le contexte de la guerre du Pacifique, entre le Japon et les États-Unis, les invasions et les campagnes de bombardement ont été légion. Et dans Beach Invasion 1945: The Pacific, le joueur devra défendre qui les Américains, qui les Japonais, en mitraillant tout ce qui bouge.

Avec la sortie d’un contenu supplémentaire s’articulant autour de l’attaque contre Hawaï, le 6 décembre 1941, le titre développé par Alx2 Games, disponible depuis décembre 2023, a des allures de bref divertissement entre deux tâches plus importantes. Et il n’y a rien de mal à ça: bien installé derrière sa mitrailleuse, son canon, voire sa tourelle de char, le joueur tire sur des vagues croissantes d’ennemis, qu’il s’agisse de fantassins, de véhicules, de chars, ou encore d’avions.

L’objectif consiste à surmonter ces vagues, justement, pour récupérer le plus de points possible et ainsi déverrouiller de nouvelles armes, des fonctionnalités supplémentaires, etc. Le tout dans le contexte bien connu, même s’il est éculé, de la Deuxième Guerre mondiale. Au diable les territoires bruns et les motivations imprécises du Moyen-Orient: voici le Bien contre le Mal, ou encore l’occasion de jouer à celui qui pourrait repousser l’équivalent du débarquement de Normandie, mais de l’autre côté de la planète.

On peut certainement vivre avec un jeu aux ambitions claires, même si elles sont limitées: se changer les idées pendant 10, 15, 20 minutes en s’imaginant sur la plage, à Iwo Jima, ou encore en défendant Pearl Harbor contre les vagues de Zéros.

Mais il manque un certain quelque chose à Beach Invasion pour que le jeu soit autre chose qu’un divertissement temporaire. Si l’on peut accepter les visuels d’une autre époque, on grincera toutefois des dents devant l’engin physique parfois ridicule qui fait en sorte que des véhicules explosant puissent être fortement projetés dans les airs.

On regrettera aussi qu’après une seule vague d’attaque, on a fait le tour du concept: attendre que les méchants arrivent, puis leur tirer dessus. Et ces méchants, ces épaves de véhicules calcinés, rien ne reste au sol avant la vague suivante, ce qui empêche d’avoir de la variation dans les méthodes employées par les ennemis, par exemple.

Ajoutez à cela une détection des coups qui semble ne fonctionner qu’une fois sur deux, et vous avez un titre banal qui évoque des jeux en flash de la belle époque.

Beach Invasion 1945 et son contenu téléchargeable est un jeu correct pour l’objectif qu’il cherche à accomplir. Mais après quelques minutes de temps consacré à tirer sur les mêmes ennemis, avec les mêmes armes imprécises, encore et encore, on comprendra que la vie est courte et qu’il vaudrait mieux jouer à quelque chose de plus intéressant.

Beach Invasion 1945

Développeur et éditeur: Axl2 Games

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface)

