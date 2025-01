Joker: Folie à Deux – Le clown est triste

Déjouant toutes les attentes des cinéphiles, le réalisateur Todd Phillips a choisi de raconter une histoire d’amour aux allures de comédie musicale avec Joker: Folie à Deux, la suite de son succès surprise de 2019 maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD.

Deux ans après avoir tué six personnes, dont le célèbre animateur Murray Franklin en direct à la télévision, et provoqué des émeutes au sein de la ville de Gotham, on retrouve Arthur Fleck, alias le Joker, à l’hôpital psychiatrique d’Arkham lorsque débute Folie à Deux. Déchiré entre ses deux identités et lourdement médicamenté, le clown criminel, devenu une célébrité suite à un téléfilm et à un livre relatant ses « exploits », est en attente de ce que les médias annoncent comme le procès du siècle lorsqu’il fait la rencontre de Lee Quinzel, une pyromane internée pour avoir incendié la maison de ses parents. Au contact de la jeune femme, avec qui il partage une passion pour la musique, Arthur sort finalement de son apathie, mais l’union amoureuse de ces deux psychopathes vivant dans un monde imaginaire de fantaisie et de violence n’augure rien de bon pour le reste de la société.

Folie à Deux était un pari risqué de la part de Todd Phillips, mais malgré la déception de bien des cinéphiles, cette suite à son Joker de 2019 n’est pas aussi mauvaise qu’on le dit, et fait même preuve d’une certaine audace artistique. Les protagonistes se mettent à chanter spontanément au beau milieu d’une entrevue télévisée ou en plein procès, mais ces tours de chant ne sont pas assez fréquents pour qu’on qualifie le film de comédie musicale au sens classique du terme. Le scénario ne s’inscrit pas dans la continuité officielle des comics, offrant une histoire d’origine différente à Harley Quinn, mais le premier opus ne respectait pas non plus la mythologie établie. Manifestement, le public aurait préféré voir ce vilain, parmi les plus emblématiques de la culture populaire, semer le chaos et torturer ses concitoyens plutôt que se torturer lui-même, et c’est sans doute ce qui explique le mauvais accueil que le long-métrage a reçu.

La réalisation de Todd Phillips est irréprochable, et le cinéaste s’amuse avec le médium. Le film s’ouvre par exemple sur la parodie d’un court-métrage d’animation Looney Tunes mettant en vedette le Joker. Les scènes du début à l’asile d’Arkham sont très sombres, comme si la lumière avait de la difficulté à se frayer un chemin à l’intérieur, mais dès l’apparition d’Harley Quinn, les couleurs s’infiltrent peu à peu dans le long-métrage, et finissent par prendre le dessus. Joaquin Phoenix reprend avec le même talent le rôle d’Arthur Fleck, qui lui a valu un Oscar, mais en raison de la médicamention, son personnage n’est plus en proie aux crises de rire si malaisantes du premier film. Lady Gaga livre une Harley Quinn beaucoup plus réaliste, et moins désaxée, que la version à laquelle nous a habitué Margot Robbie dans les dernières années. Catherine Keener, Brendan Gleeson et Harry Lawtey complètent la distribution.

En plus du film sur disque 4K et d’un code donnant accès à une copie numérique, la version ultra-haute définition de Joker: Folie à Deux comprend plus d’une heure de matériel supplémentaire. Un documentaire en quatre parties de quarante minutes nous entraîne dans les coulisses du tournage et explore le processus créatif du réalisateur, ce qui permet de mieux comprendre sa démarche et offre une appréciation renouvelée du long-métrage. La première des quatre revuettes que l’on retrouve sur l’édition s’attarde à la composition de la trame sonore et au choix des chansons. La seconde se consacre à la création des décors, la troisième explique l’utilisation de la couleur à travers le film, et la dernière explore le dessin animé ouvrant le long-métrage et signé par Sylvain Chomet, à qui l’on doit Les triplettes de Belleville.

On reproche souvent aux adaptations de comics au grand écran de manquer de profondeur et de privilégier l’action au détriment de la psychologie des personnages, mais c’est tout le contraire avec Joker: Folie à Deux. Même s’il est moins bon que le long-métrage de 2019, on ne peut que saluer le risque qu’a pris Todd Phillips, dans une industrie où les suites se contentent la plupart du temps de répéter la même formule ayant fait le succès du premier film.

6.5/10

Joker: Folie à Deux

Réalisation: Todd Phillips

Scénario: Scott Silver et Todd Phillips

Avec: Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Zazie Beetz, Steve Coogan et Harry Lawtey

Durée: 138 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais, allemand, espagnol, italien et français