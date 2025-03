He Is Coming, l’aventure en boucle

Partir à l’aventure. Tuer des monstres. Mourir. Recommencer. Chez l’éditeur Hooded Horse, on propose le roguelite rétro He Is Coming, développé par Chronocle. Une occasion idéale de ressortir ses vieux livres de Donjons et Dragons, sur fond de rock progressif des années 1980.

Le concept est simple: notre preux chevalier est appelé à parcourir les sentiers des différentes régions du monde, récupérant armes, armures et autres potions magiques au passage, tout en affrontant divers monstres, histoire de gagner des écus pouvant être échangés auprès de marchands ambulants.

Gare, toutefois, au méchant de fin de niveau, celui que l’on affrontera obligatoirement une fois que tous nos mouvements seront épuisés. Lesdits monstres, tous des laquais du Roi des démons, donneront de plus en plus de fil à retordre à notre aventurier. Et ce qui doit arriver arrivera: notre personnage finira par tomber sous les coups, débloquant potentiellement, au passage, d’autres améliorations, objets et autres armements à récupérer au fil de nos aventures.

Il est clair qu’He Is Coming s’inspire de Loop Hero, avec une esthétique rétro similaire. Pas question ici, cependant, d’ajouter des bâtiments et lieux spéciaux sur notre chemin; si les combats automatiques sont similaires dans les deux titres, He Is Coming adopte une approche plus traditionnelle, avec, tel que mentionné, l’accumulation d’objets dans notre inventaire.

Ces objets ouvrent d’ailleurs la porte à différentes combinaisons pouvant avoir des effets cumulatifs; il faudra évidemment que la chance soit avec nous, les niveaux semblant être générés au hasard, tout comme la distribution des articles dans les coffres et chez les marchands, par exemple, mais le fait de voir notre arme, notre armure et nos items magiques « collaborer », en quelque sorte, peut devenir franchement agréable.

Et si la chose ne fonctionne pas? Eh bien, notre aventurier sera rapidement occis, et il faudra recommencer.

En ce sens, He Is Coming, malgré toutes ses qualités – et elles sont nombreuses, surtout pour les amateurs de jeux rétro –, souffre des mêmes lacunes que les autres titres du genre, à savoir que l’on devra s’astreindre à de nombreuses heures d’aventures répétitives avant d’espérer pouvoir remporter une partie, par exemple.

Fort heureusement, la progression est moins pénible que dans plusieurs survivor-likes, notamment. En effet, qui n’a pas envie de débloquer une « Épée de bottage d’arrière-train +5 », plutôt qu’un maigre 1% de points d’expérience en plus?

Disponible uniquement en version de démonstration, pour l’instant, He Is Coming pourrait bien être un jeu qui permettra aux amateurs d’aventure et d’action médiévalo-fantastique de renouer avec le plaisir simple consistant à trouver des objets magiques et tenter de vaincre le roi des démons. Rien de moins!

He Is Coming (en version de démonstration)

Développeur: Chronocle

Éditeur: Hooded Horse

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

Vous aimez les jeux vidéo? Abonnez-vous aux podcasts Pixels et préjugés et SVGA!