Rembobinage #159: Maurice

Légende du hockey, Maurice Richard aura marqué des générations de jeunes et de moins jeunes. Et dans le documentaire MAURICE, le réalisateur Serge Giguère parvient aussi à montrer l’homme derrière le hockeyeur. Celui qui aura été à la fois le symbole d’un peuple et simplement un « bon gars ». À Rembobinage, Hugo et Kevin affûtent leurs patins et redécouvrent celui dont le nom évoque encore tout un monde.

