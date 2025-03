A-t-on trouvé des traces de pas vieilles de 22 000 ans en Amérique?

Des traces de pas laissées par des humains dans ce qui était à l’époque de la vase relancent un vieux débat: serait-il possible que les premiers habitants des Amériques aient traversé les montagnes non pas à la toute fin de l’époque glaciaire, mais avant même que la « porte » des glaciers ne se soit fermée?

Les traces en question, vieilles de 22 000 ans, ont ceci de nouveau qu’elles sont aussi accompagnées de « lignes » dans le sol, correspondant, selon les chercheurs, à une sorte de traîneau appelé un travois — un instrument utile pour transporter derrière soi de la nourriture ou des peaux. Autrement dit, un ancêtre du chariot, mais sans roues.

C’est dans cette même cuvette boueuse — un lac, à l’époque presque asséché, au Nouveau-Mexique, aujourd’hui une plaine de sel appelée White Sands — que des chercheurs avaient identifié en 2017 des traces de pas d’humains et d’animaux. Les nouvelles traces de pas dont il est question avaient été identifiées pour la première fois en 2019 et leur datation avait fait l’objet d’une publication en 2021. Mais dans une nouvelle recherche, des chercheurs britanniques et américains y ajoutent à présent l’analyse de ces lignes sinueuses.

Si des humains ont bel et bien marché à cet endroit il y a 22 000 ans, en transportant leurs possessions de surcroît, cela veut dire qu’ils sont nombreux à être passés de l’Alaska au nord-ouest du continent alors que les glaces recouvraient encore une partie de ce continent. Selon la vision traditionnelle — toujours défendue par de nombreux archéologues — ils n’auraient pu migrer vers le sud qu’il y a 15 000 ans, lorsqu’un passage s’est ouvert entre les glaciers, dans une des vallées. Par contre, pour ceux qui défendent l’idée d’une migration plus ancienne — aussi ancienne que 30 000 ans — il aurait été possible de passer, à pied, avant que l’ère glaciaire n’atteigne son sommet, il y a 19 à 26 000 ans — donc, avant que l’accès au reste du continent ne soit complètement bloqué.

Si cette interprétation est juste, c’est donc une partie de la préhistoire des Amériques qui resterait encore à découvrir. Des outils de pierre retrouvés ici et là renvoient à la possibilité d’une présence humaine aussi ancienne, mais ils ne font pas encore l’unanimité.

Un travois peut être composé de deux longs morceaux de bois formant un triangle, dont un seul des deux touche le sol, dessinant alors une seule ligne sinueuse dans le sable. Ou bien, ces deux morceaux de bois peuvent former un X, dessinant deux lignes parallèles. Outre les traces des personnes tirant le chargement, on peut observer d’autres traces à proximité, incluant celles d’enfants.